Ramona Olaru a muncit de mică și până s-a bucurat de succes a fost cale lungă. Invitată la podcastul lui Jorge, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a amintit de situația neplăcută cu care s-a confruntat atunci când s-a mutat în București.

S-a născut în județul Prahova, la Vălenii de Munte, și mai apoi părinții ei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași. „Acolo unde am crescut şi, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculţă în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină”, a povestit Ramona Olaru în urmă cu ceva timp.

Asistenta TV a avut parte de un șoc atunci când s-a mutat în Capitală. Găsise un apartament în Crângași, însă proprietarul i-a făcut avansuri, moment în care a izbucnit un mare scandal.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă. Și a zis că fata stă acolo și fata în camera cealaltă.

„Mi-a zis însă «vreau să plătești altfel». Și am zis: «Cum altfel?»”

Și avem o baie comună, așa era treaba. Și am zis ok. Pentru mine era convenabil, pentru că plăteam mai puțin. Și mi-a zis însă «vreau să plătești altfel». Și am zis: «Cum altfel?» Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a povestit Ramona Olaru, în podcast-ul lui Jorge.

Ramona Olaru muncește de la 10 ani și le trimite bani părinților ei

Zilnic, Ramona Olaru mergea pe jos 14-16 kilometri pentru a ajunge la școală. „7-8 km dus, 7-8 km întors pe câmp. Veneam de la fermă (n.r. – unde lucrau părinții ei) în primul sat unde era școala, după aceea m-am dus la liceu. Ferma era în județul Călărași, în mijlocul câmpului, între culturile mari de grâu, porumb și floarea soarelui. Făceam o oră-o oră jumate până la școală”.

La liceu s-a mutat la Slobozia și a stat în gazdă. Părinții și sora ei o ajutau atunci cu banii, însă ea a început să muncească încă din adolescență pentru a face bani pentru școală. „Foarte bine sau cel puțin așa pot să zic acum, că m-am descurcat foarte bine, pentru că au trecut atâția ani. Dar la vremea respectivă, îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore“.

Ramona Olaru este un real sprijin pentru părinții ei, iar săptămânal le trimite bani. „Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și mai am câte un moment, seara, când ajung acasă, și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu. Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”.

