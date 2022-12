În Tulum, Mexic, au plecat acum câteva zile Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, dar nu singuri. Eu sunt însoțiți de cei mai buni prieteni ai lor, printre care și prezentatoarea de la Antena Stars, Natalia Mateuț.

Chiar ieri, în ziua de Crăciun, s-au distrat pe plajă, în costume de baie. Au cântat, au dansat și nu au petrecut Crăciunul în mod tradițional.

Îndrăgostiții au avut parte și de momente de romantism și de relaxare, într-un clip postat pe TikTok, îndrăgostiții s-au împreună și privesc Oceanul. Așa au anunțat că s-au împăcat.

Fanii imediat au reacționat când au văzut ipostaza în care apar. „Așa vă stă cel mai bine! Împreună! Să nu vă mai despărțiți niciodată”, „Ce frumos că v-ați împăcat! Să aveți sărbători frumoase împreună!”, „Mă bucur pentru ei”, „Sunteți perfecți!”, „Să nu vă mai despărțiți niciodată”, au scris fanii cuplului, în secțiunea de comentarii de pe TikTok, conform spynews.ro.

Se despărțiseră după un an de relație

La începutul lunii decembrie, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit după un an de relație. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu știa atunci dacă decizia va fi una definitivă, însă șansele de împăcare există.

Prezentă la un eveniment moden din Capitală, Ramona Olaru a stat de vorbă cu Horațiu, reporterul de la „Xtra Night Show”, și a declarat că nu mai vorbește cu Cătălin Cazacu. Cei doi se despărțiseră recent și nu mai comunicaseră deloc. Asistenta TV nu știa nimic despre campionul motociclism. Cât despre motivul despărțirii, ea nu a vrut să vorbească prea mult, însă a menționat că nu s-au certat și a luat decizia când era calmă.

„Habar nu am ce face. Jur pe roz! Momentan nu știu absolut deloc ce face. Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de destul timp. Nu o să fac un anunț acum, probabil la vremea potrivită o să-l fac. Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a spus Ramona Olaru la Antena Stars.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” era cea care locuia în casa prezentatorului de la Antena Stars. Ea s-a întors în apartamentul ei după despărțire. „Eu locuiam în casa lui, dar în mare parte lucrurile sunt la mine. Nu mi le-am mutat niciodată pe toate la el”, a spus Ramona.

Ramona Olaru nu spunea nu unei împăcări, însă pentru a forma din nou un cuplu cu Cătălin Cazacu, ea avea câteva dorințe. „Dacă se întoarce, eu sunt aici. Dacă se rezolvă niște lucruri și lucrurile funcționează așa cum ne dorim, bineînțeles că îi dăm înainte, dacă nu… nu. Nu e absolut deloc furie.

Sunt vreo 5 etape în momente de genul acesta: furie, supărare, frustrare, acceptare… Eu acum sunt în stadiul de acceptare. Nu m-a supărat și nici eu pe el. Nu știu dacă vom face sărbătorile separat. Eu mă pregătesc pentru vacanță împreună cu prietenii mei”, a încheiat interviul pentru „Xtra Night Show”.

