Ramona Păuleanu, partenera avocatului Adrian Cuculis, a fost externată zilele trecute, după ce a dat naștere celui de-al treilea copil. Deși nașterea fetiței a decurs fără complicații, iar micuța a primit nota 10 la naștere, recuperarea fostei prezentatoare de la Pro TV, în vârstă de 39 de ani, a fost mai dificilă decât în cazul nașterilor anterioare.

Externată împreună cu fetița sa, Ramona a dezvăluit numele micuței: Lara Maria. Familia a întâmpinat cu multă bucurie venirea pe lume a fetiței, iar gemenii Alexandra și Luca, născuți prematur în urmă cu trei ani, sunt acum frați mai mari.

„Astăzi avem deja o săptâmână de viață. Lara-Maria, 3.820 de grame la naștere, nota 10. Deci, are mama 2 fete și 1 băiat. Și, înainte să mă postez în toată splendoarea, ce ziceți?! Sunt brunetă cu ochii căprui ca Luca sau șatenă cu ochi albaștri ca Alexandra?”, a scris Ramona, în dreptul unei fotografii, în care își strânge la piept micuța, pe pagina ei de socializare.

„Nu sunt femeia aia care arată perfect după naștere, ca scoasă din cutie, am gușă și sunt pufoasă”

Ramona Păuleanu a postat pe rețelele de socializare o fotografie de pe patul de spital, unde a anunțat cum se simte după ce a născut.

„Nu sunt femeia aia care arată perfect după naștere, ca scoasă din cutie, am gușă și sunt pufoasă, ba chiar umflată, dar, până la urmă, ăsta este adevărul și parcă prea ne-am obișnuit să băgăm realitatea asta sub preș, ca să promovăm perfecțiunea. Deci asta sunt, acum. Am ajuns acasă cu o întârziere de vreo 2 zile, pentru că m-am recuperat eu mai greu, dar mângâierea mea a fost că măcar am avut lângă mine oameni minunați, medici, asistente, infirmiere, care m-au ajutat și îmbărbătat. Cum a fost prima zi cu bebe acasă?! Haos”, a mai povestit Ramona.

Cu toate că Luca a avut nevoie de îngrijiri medicale extinse și a petrecut aproape nouă luni în spital, dintre care șase luni intubat, Ramona și Adrian Cuculis au reușit să treacă peste momentele grele. Cuplul, care este împreună de 10 ani, nu a ajuns încă la altar, deși au acum trei copii împreună.

