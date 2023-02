După marile controverse care s-au iscat în legătură cu presupusul divorț al Georgianei Lobonț, soțul ei lămurește acum întreaga situație. La început de an, Rareș Ciciovan anunța că se desparte de mama copiilor lui, deși se aflau în vacanță, în Maldive.

„S-au spus multe lucruri în ultima vreme pe acest subiect. Zvonuri peste zvonuri, care ne-au separat total lumile, cea a familiei mele, și toți ceilalți.

Poate nici eu nu am fost prea inspirat când am discutat despre asta, uitând că gura lumii e slobodă. Însă vreau să fie clar pentru toată lumea: Nu se pune în niciun caz problema de a divorța de Georgiana!”, a ținut Rareș Ciciovan să precizeze pentru Playtech Știri.

Soțul Georgianei Lobonț și-a dat seama că scandalul divorțului a fost mai degrabă dăunător decât benefic pentru imaginea artistei.

„M-am gândit că toate acele zvonuri vor aduce mai mult vorba despre noi. Și atunci am încercat să profit la maximum de situația creată. Cred că nici dacă aș fi scris o carte despre mariajul meu nu s-ar fi vorbit atât cât s-a dezbătut acest subiect, al divorțului meu de Georgiana, nu s-ar fi creat un asemenea interes”.

Și a continuat cu declarațiile: „Nu vorbele ne definesc, ci faptele. Întotdeauna faptele! Dacă cumva am uitat adevărul acestor vorbe, acum am avut ocazia să mi-l reamintesc!”.

„Uneori, am fost poate ușor gelos pe notorietatea soției”

Rareș Ciciovan face haz de necaz și spune că de acum înainte, numele lui de scenă va fi „Mister Divorț”. Soțul cântăreței spune că el este foarte implicat în tot ceea ce înseamnă cariera partenerei sale.

„Uneori, am fost poate ușor gelos pe notorietatea soției. În multe locuri unde mergem, ea e vedeta. Doar ea! Lumea nu știe că am și eu partea mea de contribuție. Mie mi se spune soțul Georgianei, de cele mai multe ori!

Așa că am decis să-mi găsesc și eu un nume de scenă. De acum înainte voi fi Mister Divorț. Lumea mă va ține minte mult mai ușor!”, se amuză el pe seama situației create.

Rareș o însoțește pe Georgiana Lobonț la concerte și încearcă să îmbine munca cu momentele de relaxare. Aceștia au fost plecați în Spania, acolo unde artista a avut un spectacol.

„Momentan suntem undeva în Spania. Îmbinăm utilul cu plăcutul, concertele cu momentele de relax, pe cât posibil. Noi nu ne facem planuri pe termen lung. Așa am procedat dintotdeauna.

„Dacă va fi să mai vină un copil în casa noastră, îl vom primi cu sufletele deschise”

Dar nici nu ne-au lipsit proiectele. Cât despre alte noutăți, pe plan familial, momentan ele nu există. Ne creștem cu iubire, cei doi copii, pe Eduard, de 5 ani, și pe Irina, Irinuca, cum o alintăm, de aproape 4.

Dacă va fi să mai vină un copil în casa noastră, îl vom primi cu sufletele deschise. Nici Irinuca nu a fost programată, ci a fost o surpriză mai mult decât plăcută!”, a conchis Rareș Ciciovan.

Ce spunea soțul Georgianei Lobonț despre divorț

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică”.

