De Livia Lixandru,

“Nu am alergat în jurul blocului, am evitat ieșirile. Și mi-a fost nițel teamă să nu mă îngraș, cu atâta sedentarism. În schimb, am parte de un regim fain, pe care îl transform încet într-un stil de viață.

De la începutul lunii februarie și până acum, am pierdut peste 15 kilograme și am postat online dovada, pe contul meu de Facebook.

Totul se datorează soției mele, cei care îmi urmăresc postările știu ce am tot mâncat în această perioadă, pentru că da, e vorba de o adevărată performanță culinară cu care m-a obișnuit soția. E practic marele câștig, din această izolare, care a presupus mese regulate și extrem de gustoase.

Un meniu low-carb, din care am exclus aproape în totalitate carbohidrații, mâncare diversificată. Ba am parte și de multe deserturi fără zahar. Un chin culinar.

Funcționează: «food can be medicine», cum zice francezul. Am pierdut deja… un bagaj de cală, cum îmi place să glumesc. E din vina soției și plăcerii cu care gătește”, a declarat Rareș Năstase pentru revista VIVA!

