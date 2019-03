„Este din cauza faptului că am avut embolie amniotică. Eu am reuşit să păcălesc moartea. A provocat o cascadă de evenimente la mine. Din cauza acestei embolii am ajuns la a treia operaţie. Sper să fie ultimul vlog din spital şi ultimul în care vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat. Să nu mai am hematoame şi să nu mai ajung în spital. Am şi slăbit foarte mult, având operaţiile nu poţi să mănânci nici înainte, nici după. Vreau să stau acasă cu fetele mele”, a spus Andreea Bălan în vlogul său.

Andreea Bălan a povestit în vlogul ei cât de dureroasă a fost cea de-a treia operaţie. „Acum, după a treia operaţie. M-a durut îngrozitor când m-am trezit vineri. A fost o operaţie foarte grea. Anestezia a durat 45 de minute. Au încercat să caute şi să intre peste tot în abdomen să vadă dacă mai sunt hematoame. Acum nu mai am, în principiu. Acum sunt în salon, încerc să mă odihnesc. După atâta anestezie… Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Mi s-a dat un pic de morfină şi am auzit în jur la terapie intensivă, cum trecea cineva pe lângă mine eram: mai daţi-mi, vă rog, morfină. Mi s-a explicat că nu se poate. M-a durut îngrozitor această operaţie. O să mă simt din ce în ce mai bine. În continuare am antibiotic, am calmat, am perfuzie”, a spus Andreea Bălan.

Citește și

Citește mai multe despre Andreea Bălan și operatie pe Libertatea.