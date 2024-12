În trecut, Cristina Ich a renunțat la Facultatea de Medicină, iar acum e influencer. Ea are peste 925.000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde are și multe campanii. Ea a fost și iubita lui Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, de care s-a despărțit și împreună cu care are un băiețel, pe Noah.

Cu fanii ei are o legătură apropiată, astfel că de curând a organizat pe Instagram o sesiune în care aceștia i-au putut adresa întrebări. O mulțime de curiozități au avut urmăritorii ei, astfel că la câteva dintre ele Cristina Ich a apucat să răspundă.

„Cât câștigi lunar? Sau cât câștigi doar din Instagram?”, a fost curios unul dintre fanii ei. Cristina Ich a răspuns, fără să dea însă sume. A zis însă ce afaceri are: „Atât cât să trăiesc liniștită eu și fiul meu. Nu, nu trăiesc doar din reclamele de pe Instagram. Acum am și brandul meu de make-up”, a transmis ea.

În urmă cu ceva vreme, Cristina Ich și-a lansat propriul brand de cosmetice. BB-cream-ul lansat de vedetă costă 197 de lei, iar concealer-ul este 149 de lei. În viitorul apropiat va lansa și alte produse, urmează să scoată pe piață două creioane de buze.

Viața amoroasă a Cristinei Ich

După despărțirea de Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, Cristina Ich a început o nouă poveste de iubire. Discretă cu viața personală, vedeta se iubește departe de ochii curioșilor cu noul ei partener, care e fostul soț al celei mai bune prietene.

Pe 25 noiembrie, de ziua ei de naștere, îndrăgostiții au plecat într-o vacanță la Amsterdam. Cristina Ich și-a ținut la curent fanii cu activitățile pe care le-a avut în escapada romantică, s-a bucurat de un tort la un restaurant de lux, iar surpriza de proporții a venit aseară.

Pe Instagram, la secțiunea Instastory, Cristina Ich a distribuit un selfie cu ea în care apare cu o bijuterie impresionantă pe degetul inelar. Cancan scrie că vedeta ar fi fost cerută în căsătorie de iubit cu un inel de jumătate de milion de euro. Momentan, acesta sunt doar speculații, Cristina Ich nu a ieșit public și nu a făcut declarații. În schimb, ea a scris în dreptul fotografiei: „Pentru totdeauna”. Rămâne de văzut dacă Cristina Ich s-a logodit cu noul iubit, care i-a fost soț prietenei sale.

Neagă că i-a furat soțul prietenei sale

Cristina Ich a clarificat că relația cu actualul partener a început după ce acesta era deja divorțat, subliniind că nu se simte vinovată cu nimic. „Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la TV, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea, și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”.

