Pentru prima oară, Cătălin Măruță a fost intervievat de Eva Măruță în podcastul „Acasă la Măruță”. Cei doi au stat față în față, iar prezentatorul a primit întrebări neașteptate de la fiica lui. „Podcastul ăsta s-a născut dintr-un cadou, de ziua mea. Și a ieșit o conversație așa cum e viața noastră: simplă, sinceră, plină de întrebări puse cu inima.

Am vorbit despre schimbări, despre ce înseamnă să fii bine chiar și atunci când lucrurile se așează altfel, despre încredere, curaj și despre cât de mult simt copiii. Nu e un podcast despre carieră. E un podcast despre noi. Despre tată și fiică. Despre cum ne ascultăm, cum ne explicăm și cum mergem mai departe, împreună. 💛 Un podcast cald. Adevărat. Fără grabă”, a anunțat Cătălin Măruță.

Eva Măruță, curioasă de ce tatăl ei pleacă de la Pro TV

„Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine.”, a zis micuța. „De ce nu mai ești la Pro TV?”, a fost ea curioasă apoi.

„Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV?

Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum”.

Eva Măruță a recunoscut că a fost supărată când a aflat că emisiunea tatălui ei dispare de la Pro TV, la fel și mama lui, care a fost dezamăgită.

„Nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit un pic supărată. M-am gândit că și tu ești supărat. Mica era foarte, foarte dezamăgită. Și mai ales că n-o vedeam pe ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea”, a completat Eva.

Andreea Esca l-a sunat pe Cătălin Măruță

Imediat ce vestea că „La Măruță” o să dispară de la Pro TV din 6 februarie, mulți colegi l-au sunat pe Cătălin Măruță.

„Să știi că au fost foarte mulți colegi. Și sunt foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat. Cred că primul telefon l-am primit de la Andreea Isca. Au fost foarte mulți oameni care m-au sunat. Dar foarte mulți oameni care nici nu s-a terminat contractul meu cu ProTV, M-au sunat să-mi propună emisiuni de televiziune, să-mi propună lucruri legate de radio, să-mi propună lucruri legate de online, să-mi propună lucruri incredibile. Și mi-am dat seama că înseamnă că am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine.”, a adăugat prezentatorul.

