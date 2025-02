În vârstă de 37 de ani, Cristina Ich a trăit mai mulți ani o poveste de iubire cu Alex Pițurcă, băiatul antrenorului de fotbal Victor Pițurcă. Rodul iubirii lor e fiul Noah, care locuiește cu mama lui, însă petrece des timp și cu tatăl lui. În ciuda despărțirii, ei au rămas o echipă pentru fiul lor, care acum are cinci ani.

„Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah”, a transmis ea la momentul separării.

Acum, deși nu mai sunt un cuplu, fanii l-au adus în discuție pe Alex Pițurcă. Într-o postare pe Instagram, Cristina Ich i-a invitat pe fanii ei să îi adreseze orice întrebări doresc. Una dintre ele a făcut referire și la fostul ei partener.

„Fostul tău este cumva un narcisist manipulator? Așa ai dat impresia… că a fost toxic”, i-a scris cineva vedetei, care imediat a venit cu răspunsul. „Bineînțeles că nu. Este un tată minunat pentru Noah. Un om cu defecte și calități. Ca fiecare dintre noi. V-aș fi extrem de recunoscătoare dacă nu v-ați mai baza pe impresiile voastre”.

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

Astfel, Cristina Ich a încheiat subiectul. După despărțirea de Alex Pițurcă, ea are deja o nouă relație, a fost și cerută în căsătorie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae

Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae, care e băiatul lui Petre Niculae, cunoscut și drept Don Pepe, care e unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România.

Pe Instagram, Cristina Ich a declarat: „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată. (…)

Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atât timp cât există înțelegere și iubire. Atât”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe 30 de porci au închis ore în șir o autostradă, după ce au scăpat din camionul în care erau transportați și care s-a răsturnat, în Germania

Urmărește-ne pe Google News