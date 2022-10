Fostul prezentator de la Antena Stars a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, unde a avut parte de o experiență de neuitat. Deși nu s-a înțeles foarte bine cu toată lumea din competiție, el ar mai repeta experiența din Republica Dominicană.

După ce a fost eliminat și a ajuns acasă, Răzvan Botezatu a povestit care au fost primele lucruri pe care le-a făcut. Fostul prezentator a vorbit cu mama lui și și-a revăzut iubitul.

„Am vorbit cu mama că am o relație apropiată cu ea și știam că–și face griji. Mi-a și zis “Mi-am făcut abonament pe Voyo să văd toate emisiunile înainte”. Nu aveau încredere în mine, știau că n-o să pot să fac față. Au rămas toți șocați când au văzut ce am făcut, inclusiv eu că m-am uitat la televizor.

Așadar, am vorbit cu mama. Și am mâncat. Am mâncat foarte mult, de mi-a venit rău. Și am fumat ca acolo nu am avut țigări deloc. Țin minte că stăteam cu Lidia Buble la lac și ne făceam că tragem dintr-un bețișor (râde-n.r.). făceam exercițiu.

M-am văzut și cu prietenii, și cu iubitul meu”, a declarat Răzvan Botezatu pentru ciao.ro.

Răzvan Botezatu, detalii despre noul iubit

Când vine vorba despre viața sa amoroasă, fostul prezentator de la Antena Stars este foarte discret. De doi ani, Răzvan Botezatu are un nou iubit și este foarte fericit alături de el. Potrivit spuselor lui, bărbatul are o situație financiară foarte bună.

„Sunt fericit. Sunt bine. Sunt cu cineva de 2 ani, sunt super bine, ne înțelegem foarte bine. Mă face fericit, îl fac fericit. Are bani (râde-n.r.). plecăm în vacanțe, petrecem foarte mult timp împreună. Știi cum e… când ai parte de dragoste parcă bagi capul și la șerpi, îți mai intră și câte un șoarece în gură, nu e problemă. Că știi că e cineva lângă tine (râde – n.r.)”, a declarat fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

