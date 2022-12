Răzvan Botezatu s-a îngrășat 20 de kilograme după ce s-a întors de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. „Mănânc încontinuu”

Răzvan Botezatu este decis însă să scape de kilogramele în plus și a început deja să ia măsuri. Fostul concurent recunoaște că mănâncă necontrolat.

„Vreau să scap de burtică. M-am îngrășat de când am fost în junglă pentru că am mâncat numai orez și fasole. De când am venit, mănânc încontinuu, nu mai pot să mă opresc.

M-am îngrășat destul de rău. Acum caut și țin toate dietele de pe Internet. Nu vezi ce cap am? Zici că este minge.

Cam într-o lună am pus toate kilogramele astea. Nu știu dacă mănânc pe fond de stres sau nu, știu doar că mănânc foarte mult. Îmi este poftă de dulce, îmi este poftă de mâncare.

Vezi ce înseamnă să te țină cineva încătușat, să nu poți să mănânci ceea ce îți dorești tu și ceea ce vrei tu?!”, a dezvăluit Răzvan Botezatu pentru Click!.

