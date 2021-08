Cu această ocazie specială, Răzvan Simion și iubita Daliana au publicat pe rețelele de socializare aceeași imagine. Apar împreună, se țin de mână. Prezentatorul poartă ochelari de soare, iar ea, un sutien negru și un costum elegant, roșu.

Daliana Răducan i-a făcut iubitului o declarație specială în mediul online, așa l-a surprins chiar de ziua lui de naștere.

„Ține-mi dragostea în palmă”, a notat ea în mediul online.

Daliana, actuala iubită a lui Răzvan Simion, a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. În luna mai a acestui an, Răzvan Simion a arătat o poză oficială cu noua iubită.

Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit anul trecut de Lidia Buble, dar a rămas în continuare managerul ei. Cântăreața a aflat că Răzvan Simion trăiește o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva vreme.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

