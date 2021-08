Pe rețelele de socializare, prezentatorul a arătat mai multe imagini din vacanță. În multe dintre ele apare pe bicicletă, se pare că această modalitate a ales-o pentru a descoperi locația în care se află.

Nici Daliana Răducan nu s-a lăsat mai prejos, și ea a încărcat pe Instagram mai multe fotografii și clipuri din vacanță. „Paradis”, a scris ea în dreptul pozelor.

Cei doi nu au dezvăluit însă locația exactă unde se află, probabil e una la mii de kilometri distanță de România.

Daliana, actuala iubită a lui Răzvan Simion, a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. În luna mai a acestui an, Răzvan Simion a arătat o poză oficială cu noua iubită.

Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit anul trecut de Lidia Buble, dar a rămas în continuare managerul ei. Cântăreața a aflat că Răzvan Simion trăiește o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva vreme.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

