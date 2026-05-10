Rareș Cojoc a vorbit recent, pentru prima dată, despre separarea de Andreea Popescu, subiect care a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Campionul la dans sportiv a recunoscut că are câteva lucruri să își reproșeze și că face terapie, după separarea de fosta soție.

Andreea Popescu a declarat că apariția lui Rareș Cojoc a fost alegerea lui și a apreciat modul în care acesta a vorbit în cadrul emisiunii.

„Este alegerea fiecăruia să apară unde dorește. A vorbit foarte frumos, nu am ce să îi reproșez. El a mers să vorbească despre parcursul său profesional, însă inevitabil a fost întrebat și despre divorț, era normal, a fost un subiect mediatizat. Nu, nu mi-a cerut sfatul înainte de această apariție”, a declarat Andreea Popescu pentru spynews.ro.

În cadrul interviului, Rareș Cojoc a mărturisit că îi este foarte greu după divorț și că viața lui s-a schimbat total.

„S-a schimbat toată dinamica vieții, e foarte greu. Singurătatea. Momentele când nu sunt cu copiii. Pentru mine e dificil, e o perioadă de adaptare, de tranziție, de vindecare, pe care trebuie să o trec. Trebuie să stau cu emoțiile mele, pentru că emoțiile au rol adaptiv, dacă nu fugi de ele, corpul se adaptează, dacă fugim de ele, mereu ne răscolesc și ne urmăresc. Asta trebuie să fac, să iau viața ca atare”, a declarat Rareș Cojoc pentru Cancan.

Întrebat dacă a înțeles de ce s-a ajuns la un divorț, după atâția ani de căsnicie, Rareș a fost sincer. „Da, cred că am reușit. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partener, e o culpă comună. Traversez o perioadă de tranziție și deocamdată trebuie să gestionez multe aspecte din viața mea (…)”, a mai spus Rareș.

