Fiica lui Mircea Baniciu a stat întotdeauna departe de scandal sau de apariții controversate. Ana Baniciu s-a axat pe cariera sa, iar după participarea la „Asia Express” a intrat și mai mult în atenția publicului. Recent, cântăreața a fost invitată în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, unde a abordat mai multe subiecte.

Discuția a fost una liberă, iar la un moment dat, Ana Baniciu a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul timpului. Vedeta susține că acum nu mai este afectată de ceea ce se spune despre ea și că nu simte nevoia să demonstreze nimic nimănui atât timp cât cei dragi știu cum este ea, de fapt.

Ana Baniciu a fost criticată de multe ori de Dana Budeanu, iar ea a mărturisit acum că și-a dat toți banii pe care îi strânsese în urma unor concerte pentru a-și cumpăra o rochie de-ale ei.

„Dana Budeanu… de la care am cumpărat o rochie acum mulți ani. A fost o chestie, mă rog… Eram cu Lala Band, cu «Pariu cu viața». Trebuia să cumpăr rochia asta ca să ne prezentăm la un eveniment. Poate va vedea vreodată acest podcast și să-i spun că eu mi-am dat banii de pe un turneu cu Lala Band, de pe multe cântări cu Lala Band și am plătit o rochie de-ale ei. După care o vedeam pe YouTube cum vorbea în nenumărate rânduri despre mine. La un moment a fost un lucru care m-a deranjat foarte tare. A zis: «Dacă stai într-o sărăcie de casă mai bine nu te mai posta». Sărăcie sau nu… este o casă pe care eu mi-am dorit-o cu tot sufletul. Nu cred că mi-am dorit ceva mai mult decât casa asta în care stau. Nu cred că am muncit mai mult pentru ceva decât pentru casa mea. E munca mea și nici nu vreau să mi-o aprecieze ea. Vreau doar să tacă. Atât. (…) Are o răutate, dar e o femeie foarte deșteaptă. Își face reclamă pe spatele altor femei sau altor oameni care se îmbracă cum se îmbracă. Poate nici mie nu-mi plac ținutele făcute de ea, dar e o chestie de gust aici”, a spus Ana Baniciu.

Artista a refuzat să mai participe la evenimente atât de des, pentru că nu își dorește să mai fie criticată. Ea stătea o zi întreagă să se pregătească pentru un eveniment monden, iar a doua zi era criticată la televizor.

„La noi era cu tematică. Stai… dă telefoane. Ia pe cineva să te îmbrace, sună. Fă programare la salon, machiază-te, fă-te la păr. Și a doua zi așteptai și tu să vezi la TV. Oamenii munceau gratuit, pentru că sunt bartere… Eu practic mă duceam acolo și îi reprezentam și pe ei. A doua zi deschideam televizorul și vedeam… Dana Budeanu: «A arătat ca…», Botezatu: «E mică de statură, e îndesată, rochia îi vine prost». Te desființau. Și de ce să mai merg eu la din astea? Mă afectau că îmi pierdeam vremea degeaba. Păi nu mai bine stau acasă și nu mă mai vedeți?! Repet, mă deranjează că oamenii comentează gratuit. Dacă îmi zicea cineva pe care-l admir… Mi se pare că sunt niște oameni care caută gâlceavă”, a mai spus Ana Baniciu.

