Celia a anunțat oficial că s-a separat de soțul său, Ardeli Ancuța, în luna martie a acestui an, vestea luând prin surprindere atât fanii, cât și publicul larg. Artista a vorbit deschis despre motivele care au dus la această decizie și despre schimbările majore din viața ei. Acum însă, vedeta și tatăl copiilor ei au fost văzuți plecând în vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Da, am plecat într-o vacanță specială la (Gardaland) Italia, dar și în Toscana, gândită oarecum special pentru copiii noștri, care au avut parte de stres în ultima perioadă, inclusiv din cauza despărțirii noastre.

Așa cum s-a spus, din decembrie m-am separat de soțul meu, iar la final de martie, când am și lansat piesa „Până la Final”, am reînceput să discutăm mai liniștit. Versurile piesei ne-au înmuiat orgoliul amândurora, oarecum. Este adevărat că mi-am dorit din toată inima o iubire „până la final”.

Nu știu cum vom gestiona totul de acum, însă momentele petrecute împreună alături de copii au fost un timp bun pentru a reflecta asupra relației noastre. Nu știm încă ce aduce viitorul și dacă vom avea puterea să reparăm și să reconstruim tot ceea ce s-a dărâmat în ultimele luni… dar vom vedea.”, a delcarat Celia pentru Cancan.

„Nici unul dintre noi nu a avut puterea să depună actele de divorț în aceste luni și amândoi am suferit enorm …”, a declarat Celia pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE