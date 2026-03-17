Anunțul vine într-o perioadă în care tot mai multe cupluri din lumea mondenă își asumă separările, iar internauții sunt din ce în ce mai atenți la astfel de povești. După alte despărțiri recente din showbiz, vestea despre Celia a stârnit un val de reacții.

Decizia care a schimbat totul

Invitată într-un podcast, artista a explicat că ruptura nu a fost una bruscă, ci rezultatul unor acumulări în timp. Deși și-a dorit o familie unită și stabilă, realitatea a fost diferită.

Celia a mărturisit că ea și tatăl copiilor săi nu mai locuiesc împreună, acesta mutându-se din locuința familiei, însă a rămas în același oraș pentru a fi aproape de copii. „Atunci când pierzi acel ceva la care ai visat o viață întreagă e o luptă ciudată în interiorul unui om. Am încercat să salvez relația, acum încerc să mă salvez pe mine. (…)Ne-am separat. El stă separat, însă oarecum aproape”, a spus Celia.

Sacrificii făcute pentru familie

Cântăreața, cunoscută pentru succesul său din anii 2000, a povestit că, la un moment dat, a ales să pună cariera pe plan secund pentru a se dedica complet vieții de familie. Decizia a venit din dorința sinceră de a construi o relație solidă și de a oferi copiilor un mediu echilibrat. Totuși, în timp, acest lucru a avut un impact asupra ei.

În declarațiile sale, Celia a recunoscut că, încercând să mențină armonia în familie și să facă lucrurile „perfect”, a ajuns să se piardă pe sine.

Această realizare a fost, potrivit ei, unul dintre factorii decisivi care au dus la separare. Artista a subliniat că, uneori, dorința de a păstra echilibrul poate veni cu un cost personal foarte mare.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a declarat Celia, în cadrul unui podcast.

Deși despărțirea nu este un moment ușor, Celia pare hotărâtă să își regăsească echilibrul și să își reconstruiască viața. Fanii au reacționat imediat după anunț, mulți dintre ei trimițând mesaje de susținere și încurajare pentru artistă, în această perioadă delicată.

Artista a vorbit și despre cât de gelos era tatăl copiilor ei. „Da, este un bărbat gelos, dar eu l-am protejat cât am putut eu. Eu am protejat tot. Mi-am dorit să fie bine, să fie relaxat, dar mi-aș fi dorit să își depășească și el fricile, să își învețe lecțiile. Undeva noi ne-am pierdut. Recunosc că încă îmi doresc să ne regăsim. Eu o să îl iubesc până la final, pentru că este tatăl copiilor mei și omul pe care l-am ales pentru o viață. Noi trebuie să fim bine amândoi. Să reușim să ne regăsim de fiecare dată când suntem căzuți”, a declarat Celia.

