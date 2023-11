În urmă cu câteva zile, Mădălin Ionescu i-a făcut o surpriză Cristinei Șișcanu și a anunțat-o că vor pleca într-o vacanță. Târziu vedeta a aflat și destinația, în Austria se află acum alături de soțul ei și de Petra, fiica lor. Cel care a rămas acasă e Filip, băiatul prezentatorului.

Pe rețelele de socializare, ei au postat mai multe fotografii și clipuri video, iar fanii au remarcat că fiul lui Mădălin Ionescu nu i-a însoțit. Au început să le pună întrebări, iar Cristina Șișcanu a răspuns, printr-un video pe Facebook. „De fiecare dată când mergem într-o vacanță și nu este Filip cu noi, încep aceleași comentarii: «Că faceți diferența, că ați luat-o doar pe Petra, pe Filip nu l-ați luat», chestii de genul acesta, răutăți.

Și de fiecare dată explic, pentru că voi, cei care faceți aceste comentarii considerați că aveți dreptul să ne judecați, să ne faceți regulile în familie, și așa mai departe. Pentru că, atâta timp cât postăm videoclipuri aici, considerați că aveți acest drept”, a spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu a răbufnit: „Filip nu este un copil, are aproape 20 de ani”

Și a continuat vorbind despre preferințele lui Filip, care e într-o condiție specială. „Filip nu este un copil, are aproape 20 de ani, într-o lună face 20 de ani, nu toate tipurile de călătorii i se potrivesc vârstei. (…) Filip nu își dorește să vină cu noi în vacanțe, lui îi place să stea în confortul casei lui, acolo unde deține controlul și asta pentru că este o persoană specială.

Mai mult decât atât, genul de călătorie în care suntem plecați acum este puțin complicată pentru Filip, pentru că mergem cu mașina, avem mai multe opriri, el are anumite tabieturi, de exemplu el nu merge mult pe jos.(…) El nu vrea să facă asemenea lucruri, pentru el se potrivesc doar tipurile de vacanță unde te duci și stai într-un singur loc, genul de resorturi cu all-inclusive și stai acolo, nu ieși de acolo.

El nu rezistă să meargă pe jos mult, Petra da. Mai mult decât atât, noi facem efortul, de câteva ori pe an, să îl convingem să vină cu noi în vacanțe, cum a fost în Grecia, în Turcia”.

„Plus de asta, Filip și Ștefania, de mici până la vârsta adolescenței au fost plimbați de Mădălin, am apucat și eu perioada asta. Filip când era mai mic nu comenta, știți cum e, copilul când e mic merge cu părinții, când crește nu mai face acest lucru.

Iar în legătură cu Petra, facem acest lucru pentru că știm că nu mai durează mult până când o să ne spună nu, iar anii aceștia vor trece foarte repede. Și încă ceva, Filip mănâncă mâncare pasată, noi nu ne putem avânta să mergem la drum cu mașina și să zicem că vom rezolva problema pe parcurs, că vom găsi înțelegere la anumite restaurante, să știți că ni s-a întâmplat să nu găsim în toate restaurantele.(…)

Așa de specialiști sunteți unii dintre voi în a arunca cu noroi și a face afirmații jignitoare, fără să știți. Nu mai faceți lucrul ăsta, dacă nu sunteți în papucii celui pe care îl atacați gândiți-vă înainte, nu fiți răi”, a mai spus prezentatoarea TV, în cadrul videoclipului postat pe Facebook.

Ce probleme are Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au vorbit pentru okmagazine.ro despre Filip şi problemele lui de sănătate. Se știe că Filip a luat virusul varicelei la două luni. „Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient…

El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi… În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi…

Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi”, a declarat Mădălin Ionescu.