De ceva timp, bărbatul este mai activ pe rețelele de socializare, însă fanii au o singură curiozitate, mai exact dacă mai formează un cuplu cu Oana Zăvoranu. Alex Ashraf a încercat să evite răspunsul la întrebarea care stă pe buzele tuturor, însă a menționat că totul rămâne un mister.

De asemenea, el își dorește liniște și spune că până acum a stat în umbră, dar de acum înainte vrea ca toată lumea să îl cunoască pe Alex Ashraf cu adevărat.

„Nu am un program. Aș vrea să merg în toată țara din nou, să iau țara la picior. Aș vrea să merg și în afară în vacanțe, dar nu prea am timp (…) Dacă o luați pe partea asta, nu vorbesc, orice întrebare, numai pe partea dreaptă să nu fie. Poți să mă întrebi de mine, orice de mine, orice, dar de mine. Restul este mister. Mi-a pus lumea ani de zile întrebări, am stat în umbră. Vreau să stau și eu liniștit, să fiu și eu Alex, să mă cunoască lumea Alex”, a spus Alex Ashraf, într-un live de pe TikTok, relatează spynews.ro.

Bărbatul a dat de înțeles prin declarațiile sale că ar fi deranjat de faptul că este cunoscut ca fiind „soțul Oanei Zăvoranu” și nu este cunoscut datorită numelui său. Alex Ashraf păstrează însă un mister despre căsnicia cu actrița.

„Lumea e curioasă. De când e cu TikTok-ul, toată lumea știe ce se întâmplă, de când e mass-media, de când e online-ul, totul e la zi. Multe persoane mi-au spus: «Ești diferit de ceea ce se vede la TV» și am zis: «Mulțumesc». Pentru că eu știu ce imagine mi-a creat presa și nu vreau să le dau mură în gură făcând live, nu vreau să dau nimic, nicio informație.”

Alex Ashraf a fost surprins cu altă femeie

Alex Ashraf a fost filmat în compania unei domnișoare misterioare în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi au luat masa în oraș, apoi soțul Oanei Zăvoranu ar fi înnoptat la ea, iar a doua zi dimineața ar fi ieșit să-i plimbe câinii, potrivit Spynews.ro.

La scurt timp după ce s-a vorbit despre separarea lui Alex Ashraf de Oana Zăvoranu, cei doi au fost surprinși împreună, în mașină, timp în care vedeta își săruta soțul. De asemenea, actrița a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a asigurat pe toată lumea că nu există probleme în căsnicia ei. „Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. – doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-o postare distribuită pe Instagram.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în urmă cu 7 ani

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în urmă cu 7 ani, iar actrița spunea despre soțul ei că a învățat-o ce înseamnă dragostea. „Alex m-a învăţat ce înseamnă dragostea adevărată. Este singurul bărbat care m-a făcut să înţeleg cu ce se mănâncă dragostea.”

În anul 2021 au mai existat speculații despre divorț, iar vedeta a spus la vremea respectivă că este mai fericită ca niciodată alături de soțul ei.

„Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de clinica noastră, care este copilul nostru iubit. Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecărei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care, mulțumim lui Dumnezeu, sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) O căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot”, a fost mesajul postat de vedetă în urmă cu 2 ani.

Oana Zăvoranu considera că vorbele legate despre un posibil divorț au apărut din cauza oamenilor care o invidiază și care îi doresc răul. „Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte”, a mai adăugat ea la final.

