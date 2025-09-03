Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă

Invitat în podcastul lui Bursucu, Tzancă Uraganu a făcut declarații șocante, recunoscând că a fost violent cu fostele și actualele partenere. Afirmațiile sale au stârnit un val de indignare, iar reacțiile nu au întârziat să apară: Oana Roman, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Centrul FILIA au condamnat public atitudinea manelistului.

Valul de critici nu s-a oprit însă la Tzancă Uraganu. Mulți oameni au considerat că Bursucu ar fi trebuit să intervină pentru a sancționa verbal comportamentul și declarațiile invitatului său, acuzându-l că a lăsat impresia că un astfel de comportament este acceptabil.

Reacția lui Bursucu

În urma scandalului, Bursucu a reacționat public, subliniind că nu tolerează violența domestică și că, pe parcursul dialogului, a încercat să transmită acest lucru. Totodată, el a luat decizia radicală de a șterge episodul de pe canalul oficial de YouTube, în încercarea de a opri răspândirea mesajului controversat.

„Dragii mei, în urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate. Ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante. Oamenii care vin aici îmi sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor.

Ei vin aici pentru a-și povești viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferit, și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică. 3. M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a declarat Bursucu.

