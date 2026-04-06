O mutare pe coasta Siciliei

După ce a analizat piața imobiliară din țări precum Grecia, Portugalia și Spania, Jonathan Smith, în vârstă de 39 de ani, din Manchester, a fost atras la sfârșitul anului 2024 de prețurile accesibile ale proprietăților din Sicilia, relatează publicația Metro. Potrivit datelor publicate de Investropa, o platformă de analiză și consultanță imobiliară, insula italiană este cu 30-40% mai ieftină decât majoritatea regiunilor din Italia continentală.

Această tendință a transformat Sicilia într-o destinație atractivă pentru cei care caută locuințe accesibile și o atmosferă deosebită. Jonathan a optat pentru un imobil situat în Mazara del Vallo, un oraș pitoresc de pe coasta de vest a Siciliei, cunoscut pentru centrul său plin de viață și accesibilitatea excelentă la aeroporturile din Palermo și Trapani.

Casa, aflată într-o stare avansată de degradare, a fost cumpărată la un preț cu mult sub evaluarea inițială care fusese la un moment dat de 100.000 de euro, fiind achiziționată pentru doar 21.500 de euro, echivalentul unui Duster nou.

Planuri ambițioase pentru renovare

Cu un teren generos de 1.000 de metri pătrați și o locație la mică distanță de mare, proprietatea necesită renovări majore pentru a deveni locuibilă. Jonathan estimează un cost suplimentar de 50.000 de euro pentru lucrările de renovare, ceea ce ar ridica investiția totală la 71.500 de euro.

Proiectul său, publicat pe canalul de YouTube „Operation Sicily” („Operațiunea Sicilia”), a atras în jur de 65.000 de abonați. Cu 68 de episoade publicate până acum, Jonathan își împărtășește experiențele și provocările.

„Aceasta este realitatea restaurării unei proprietăți abandonate – progres constant, decizii practice și construirea unei case pentru viitor”, a declarat el într-un clip.

De asemenea, vecinii săi din Mazara del Vallo l-au sprijinit cu unelte și muncă voluntară. „Sprijinul comunității m-a ajutat enorm. Este o dovadă a țesutului social puternic al micilor orașe agricole din Sicilia”, a subliniat Jonathan.

Planul său final este să se mute definitiv în Sicilia, deoarece costul vieții este la jumătate față de Marea Britanie.

