Cabral se află printre vedetele care au reacționat public, în urma declarațiilor făcute de Delia cu privire la copil.

„D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei?

Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor… ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Probabil e interesant să ne dăm cu părerea despre alegerile de viață ale altor suflete. Dar interesant nu e neapărat normal la cap, decent sau de bun-simț. Ar fi bine, mai ales pentru noi înșine, să ne judecăm unii pe ceilalți mai puțin… spre deloc.

Și ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult. Să ne respectăm între noi și să ne respectăm alegerile. Am învățat încă de mic, din familia mea de zdrăngăniți: cu cât pierzi mai mult timp bârfindu-i pe alții, cu atât mai puțin timp ai să te gândești la tine”, a fost mesajul transmis de Cabral.

Recomandări Iohannis, întrebat ce măsuri ia pentru a economisi energie: „Pentru mine nu e nimic nou. Nu folosim electricitatea să iluminăm grădina”

Ce spunea Delia despre copii

Artista, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită din anul 2012 cu Răzvan Munteanu, însă până acum nu au făcut copii. Fanii au insistat mereu cu întrebarea despre copii, astfel că Delia Matache a decis să răspundă încă o dată acestei curiozități.

Cântăreața, care face parte din juriul de la „iUmor”, a dezvăluit că nu își dorește urmași. „De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți.

Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm.

De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ULUITOR! Planul malefic al lui Vladimir Putin în război. HALUCINANT ce urmează în Ucraina

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Un bărbat pe trotinetă și un șofer și-au împărțit pumni și picioare, într-o intersecție din București

Știrileprotv.ro Ungaria cere României autonomie și drepturi colective pentru maghiari. Reacția Bucureștiului

FANATIK.RO Bia Khalifa, descalificată de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Scandal uriaș cu Ami, șefii Pro TV au rămas mască

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2022. Săgetătorii au parte de sprijin, de bunăvoința celor din jur și de amabilitatea lor, fără să facă niciun efort

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?