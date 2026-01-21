Cătălin Crișan a stârnit îngrijorare, iar acum a reacționat, în urma comentariilor negative.

Cătălin Crișan a postat înainte de Crăciun un videoclip în care apare alături de iubita lui, în timp ce făceau pregătirile pentru masa de sărbători. Artistul părea că nu este în cea mai bună formă. Acum, cântărețul a transmis un mesaj în care a ținut să precizeze că nu este prea afectat de criticile care i s-au adus.

În timp ce unii spun că a ajuns rău, cântărețul a anunțat că se pregătește pentru un concert, care va avea loc sâmbătă.

„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici. Vă rog doar să nu uitați. Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și pentru că o fac din suflet, pentru voi, românii mei (…) Criticați-mă în continuare, dar vă rog ascultați-mă”, a scris Cătălin Crișan, pe rețelele de socializare.

Imaginile apărute recent în mediul online au stârnit o mulțime de reacții. Unii dintre urmăritori au scris că nu l-au recunoscut, alții că se vede cu ochiul liber că starea lui nu era cea mai bună.

„Nici nu l-am recunoscut”, „Doamne ferește! Pe cât ai fost de frumos, pe atât de urât arăți, bătrân de tot”, „Nici mie nu îmi vine să cred, transformarea asta…” au fost câteva dintre comentariile celor care au văzut imaginile cu Cătălin Crișan.

