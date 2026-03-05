Dan Negru a mărturisit că nu mai urmărește de mult competiția Eurovision, pe care o consideră „un circ ieftin”, însă vestea că Alexandra Căpitănescu a câștigat l-a făcut să își amintească de perioada în care aceasta era copil și participa la emisiunea Next Star.

În mesajul său, Dan Negru a vorbit și despre ambițiile din spatele unor proiecte televizate costisitoare, care nu au avut succesul așteptat. El a explicat că, deși rezultatele nu erau bune, conducerea televiziunilor continua să investească în ele.

„Aseară am primit multe mesaje: «Te uiți la Eurovision? Copiii de la Next Star au crescut și sunt acolo!»

Nu mă mai uit demult la Eurovision, un circ ieftin. Dar ieri a câștigat Alexandra, o puștoaică de la Next Star. Când am văzut-o, mi-am amintit de un «război» al ambițiilor din televiziunea românească. Îl știu bine, am fost în mijlocul lui. Dar se potrivește multor comunități. Idolii puștilor de azi, Oscar, Antonio, Alexandra, habar n-au că au fost soldați în «războiul» ăla.

Next Star era un format românesc, iar X Factor era un format străin. Așa cum au fost afaceri românești și afaceri străine. Cel românesc era ieftin. Cel străin era scump. Ambele erau în prime time. Cel românesc făcea audiențe uriașe. Cel străin era ciuca bătăilor. Audiențele de atunci sunt publice…

Dar în televiziune e ca-n viață: adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun. Cu cât se prăbușea mai tare formatul străin și scump, cu atât șefii se ambiționau mai mult.

Angajații chicoteau pe la spatele lor. Știau că au minte mică și ambiție mare. Toți râdeam, știind că și curcanul se crede păun, dar tăceam… Ne plăteau. Ați trecut prin asta? Vi se par cunoscute afacerile românești?

Într-un final, praful s-a ales de formatul străin. Nici cel românesc n-a rămas. Vă sună cunoscută povestea? Uitați-vă în jur: sunt curcani în toate domeniile. Noi, țara rățuștii celei urâte. Mereu ceilalți sunt mai buni. Din războiul ăla, eu am învățat că e ușor să faci ceva complicat, dar e greu să faci ceva simplu”, a transmis Dan Negru pe rețelele de socializare.

Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu provine din Galați și a studiat la Facultatea de Fizică, dorindu-și să devină fizician medical. Deși întotdeauna a fost atrasă de științele exacte, are și o pasiune puternică pentru muzică, fiind încă de mică fascinată de sunetul pe care îl scot păsările din curte.

La audiții, în 2023, pe Tudor Chirilă și pe Irina Rimes i-a cucerit prima dată cu vocea ei, apoi au întors scaunele și Smiley, dar și echipa Horia Brenciu & Theo Rose. În final, Alexandra Căpitănescu a ales ca Tudor Chirilă să îi fie antrenor. „Știi ce m-a uimit? Concentrarea ta absolut extraordinară și schimbarea dramatică, efectiv, din final. Ai avut un personaj asumat, un moment coregrafic coerent, părea că orice mișcare e studiată. Dincolo de asta, ar fi fost de ajuns și cum ai cântat. Felicitări!”, a spus Tudor Chirilă, urmat de Smiley: „Tu cred că ești un artist înnăscut!“.

Melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra pentru Eurovision, a convins juriul național, fiind aleasă să reprezinte țara în semifinalele competiției internaționale. Piesa se remarcă printr-un mesaj profund, centrat pe autoacceptare și lupta cu temerile interioare.

