La începutul acestui an, Denise Rifai a fost ținta glumelor după ce și-a schimbat coafura. Prezentatoarea TV a avut prima apariție din acest an la emisiunea online „În opoziție cu Denise Rifai”, pe care o realizează pentru Gândul, iar coafura eia devenit ținta glumelor.

„N-am înțeles nimic, m-am uitat numai la păr”, „Freza anilor 70-80 la nunți”, „Te pup, Denise! Zici că ești bichon”, „Face unboxing la Shein la peruci”, „Te-a luat dispărut în spate, găsit în față”, „Bună ziua, doamna Rifai, unde v-ați tuns? Vreau să îmi scurtez și eu niște blugi”, „Neti Sandu, după o lună la Vaslui” și „Cineva a pierdut un pariu” sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase la adresa ei pe TikTok.

Acum, după mai multe apariții cu noua tunsoare, Denise Rifai a reacționat în urma criticilor primite. Invitată la emisiunea Fresh By Unica, ea a zis: „Adică nu vă place tunsoarea mea? Aşa arată de când l-am tuns. Dacă în oglindă este wow… N-am înţeles ce lucrare a fost atunci. Nu a avut nicio logică. Adică părul meu e părul meu. Dacă vreau sa mă tund, mă tund.

La un moment dat, după 1000 de ani de păr lung oboseşti şi vrei o schimbare. Şi cum, ce să fac, să cer voie? Nu-i cazul”, a spus cu claritate Denise Rifai, care a dat detalii și din viața pe care o trăiește acum.

Recomandări Câți bani au costat zborurile speciale ale lui Klaus Iohannis în 11 ani (2015-2025). DOCUMENTE

„Și în plus, este cea mai frumoasă perioadă în viața mea, sincer. Deci am 20 de ani de păr lung. Nu știu, nu mă știu fără păr lung. Ok, o să crească, la un moment da, dar este wow, să te trezeşti şi să nu faci nimic, să faci așa (n.r. în timp ce îşi băga mâinile în păr) și să fie top. N-am înţeles nebunia aia, dar sincer nici eu nu m-am uitat. Eu am treabă. Eu chiar am fost foarte ocupată şi sunt”, a mai spus prezentatoarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ce a zis Cătălin Botezatu despre tunsoarea lui Denise Rifai

Cel care i-a luat apărarea e creatorul de modă Cătălin Botezatu. „Astea-s răutăți gratuite, la adresa persoanelor publice, care au curajul să facă o schimbare de look mai îndrăzneață. Așa e lumea, devine virulentă, unii vorbesc urât, alții fac mișto, dar cum arată, de fapt, cei care comentează atât, începând de la aspectul fizic și până la cel al părului?

Recomandări Interpelare în Parlament, după un articol din Libertatea. Ministerele Economiei și Apărării dau vina unul pe altul cu privire la fabricile de armament

Am văzut foarte multe bloggerițe, vloggerițe, care-și dau ele cu părerea, dar care nu știu nici să-și spele părul. În online sunt mulți miștocari îngălați. Păi, Denise e frumoasă și cheală! Aici se vede invidia femeilor, dar și a bărbaților. Sunt ca vulpea care, dacă nu ajunge la struguri, zice că-s acri”, a spus el pentru Click.

Și a continuat: „Acești oameni care își dau cu părerea sunt varză, vorbesc numai ca să se afle în treabă, crezând că provoacă reacții în lanț. Eu fac fashion și mi-e teamă numai de cei care contează și de cei care se pricep la modă. Tunsoarea lui Denise Rifai e foarte modernă, e în trend, te duce cu gândul la o tunsoare franțuzească.

De fapt, există și un termen, în lumea hairstiliștilor, care se numește tuns cu ciobul, dar nu în sensul rău al cuvântului, cum fac unii caterincă. Este, de fapt, o tăietură foarte studiată a părului. În plus, cred că pe criticata Denise Rifai o doare exact în toc de părerile altora. Este o femeie deșteaptă, care, la emisiunile ei, i-a perpelit pe toți politicienii, luându-i la întrebări. Rușine, frustraților, care tot comentați pe seama ei!“.

Urmărește cel mai nou VIDEO Ştiri 5 știri by Libertatea - Monden. Decizii de viață pentru Iulia Albu, Antonia și Alex Velea

Urmărește-ne pe Google News