Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”

Libertatea a stat de vorbă cu Ernest, pentru a afla care este sursa de inspirație a emisiunii „În căutarea adevărului”, difuzată de luni până vineri, între orele 13.00 și 15.00, dar și pentru a descoperi dacă percepția publicului în ceea ce privește producția de la Kanal D s-a schimbat de-a lungul anilor.

„Sursa de inspirație a acestor emisiuni este viața reală. Din păcate, tot ce vedeți se regăsește și în realitate într-o formă sau alta. Uneori chiar mai deocheat sau dur decât o vedeți la televizor. Oamenii se uită și pentru că sunt curioși să vadă ce e în ograda altuia, dar și pentru că se regăsesc într-o formă sau alta în ceea ce văd.

Fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care e plecat la muncă în străinătate. Sau mulți dintre noi nu au bani suficienți și din acestă cauză apar tensiuni în familie. Unii nu se înțeleg bine cu rudele. Alții înșală sau au fost înșelați. Da, cred că percepția publicului s-a schimbat în bine și asta mă bucură. Oamenii găsesc în emisiune anumite răspunsuri la întrebări pe care și le pun”, a spus Ernest Takacs.

Vedeta de la Kanal D ne-a dezvăluit și cum reacționează oamenii când îl văd pe stradă, dar și cum se simte el când vede că este recunoscut de public.

„Vă dați seama că paleta de reacții e vastă. Cert e că nu mă plictisesc! De la cei care te plac, până la cei care te critică. Și e normal să fie așa. Atâta vreme cât o remarcă e argumentată bine și dialogul e civilizat, chiar dacă e critică, eu o apreciez, căci am ceva de învățat din ea. E un schimb de energie.

Apreciez și le mulțumesc tuturor celor care vin către mine cu intenții sincere și bucurie în suflet. Celor care îmi oferă un zâmbet sau îmi cer să facem o poză. Mulți tineri mă opresc pe stradă și asta mă bucură. Înseamnă că ceea ce facem e bine pentru ei”, a afirmat Ernest în exclusivitate pentru Libertatea.

