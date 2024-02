După ce și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite”, emisiunea culinară de la Antena 1, Florin Dumitrescu se ocupă de diferite proiecte. El e invitat la diverse restaurante cunoscute din București să gătească. Așa s-a întâmplat și în weekend, când a organizat un brunch la Restaurantul Stejarii.

400 de lei costa biletul de persoană. Peste 100 de persoane au fost prezente, însă una singură dintre ele s-a arătat nemulțumită. Ea a susținut într-un mesaj că Florin Dumitrescu a neglijat masa la care ea era, tot ea a susținut și că nu Florin Dumitrescu ar fi gătit.

Citind aceste acuzații în presă, Florin Dumitrescu a luat atitudine pe Instagram, unde a explicat cum e situația, din punctul lui de vedere. „Am avut o masă de patru persoane, patru persoane care au ales să se plângă în presă, au trimis scrisori către toate redacțiile, în care au spus că eu nu i-am băgat în seamă, că că eu nu am petrecut timp cu clienții, și că ei nu sunt siguri că eu am gătit. Și că copiii erau peste tot, că nu mi-am făcut treaba.

Florin Dumitrescu: „Plângeri într-o carieră de 23 de ani de bucătar”

Ceilalți oameni s-au simțit bine, au fost oameni importanți acolo, oameni pe care îi cunosc, da, m-am plimbat pe la mese, după ce gătesc, mă plimb pe la mese, vorbesc cu oamenii și încerc și eu să fiu o gazdă cât se poate de bună”, a zis el în mediul online.

Și a continuat: „După ce am vorbit cu aproape toată lumea m-am așezat cu fetele și cu o familie cu care suntem prieteni și ne-am salutat de fiecare dată și am vorbit de fiecare dată, ca la brunch (…) Acești patru oameni care s-au plâns, dar nu la adresa restaurantului, s-au plâns la ziar. (…)

Ăsta nu e subiect de discutat, plângerile într-o carieră de 23 de ani de bucătar, dar le-am primit întotdeauna pe adresa restaurantului, pe Facebook sau la mine, nu la ziar”.

În ciuda acestor acuze care i-au fost aduse și pe care nu le consideră importante, Florin Dumitrescu va continua să gătească în restaurante. El e mulțumit de faptul că multe persoane au fost încântate de brunch-ul pe care el l-a susținut. „80 de oameni dintr-o 100 de oameni au zis că am gătit bine, au lăudat evenimentul, și avem un articol în presă care spune că a fost un fiasco.

Culmea e și că lui Cătălin (n.r. – Cătălin Scărlătescu) i s-a întâmplat la fel. Și acum încep să îmi apară tot felul de conspirații în cap. Eu nu înțeleg de ce ai de câștigat din treaba asta tu, ca om, ca persoană, ce ai fi, orice entitate ai fi, ce ai avea de câștigat? E dincolo de capacitatea mea de a înțelege treaba asta.

Au zis că a fost scump, băi, am pus prețul în afiș. Nu știu ce a vrut doamna sau domnișoara, pentru că am văzut imaginile cu ea, am văzut cine este, am văzut masa, se plânge că nu am avut destul de multă interacțiune, a fost un bună ziua, i-am așezat farfuria cu brânză pe masă și cam atât”, a încheiat el.

Ce acuze i-a adus clienta lui Florin Dumitrescu

Clienta a povestit într-un mesaj trimis redacției Playtech că s-a simțit extrem de prost în incinta restaurantului, iar organizatorul brunch-ului, Florin Dumitrescu, nici măcar nu s-a sinchisit să meargă să socializeze cu clienții care au plătit bani pentru a-l întâlni.

„Bună ziua, am participat weekendul trecut la brunch-ul organizat de Chef Florin Dumitrescu în parteneriat cu Restaurantul Stejarii. Prețul a fost mare, 400 de lei/persoană doar pentru mâncare și 200 de lei/copil (între 6 și 12 ani) cu promisiunea că cei mici vor beneficia de entertainment. Nu pot spune că mă dau banii afară din casă, dar pentru că eram mare fană chef, am strâns suma de bani.

Mă gândeam că fiind imaginea lui și un brunch organizat de el, mă așteptăm cumva să vină și pe la mesele celor care au plătit pentru a-l întâlni. În schimb, cheful a fost interesat doar de cunoștințe sau să stea cu familia sa la masă. Așa că am dat bani că să-l văd de la distanță, că mâncarea nu cred că a fost gătită de el, sau cine știe…?

Locul de joacă există, într-adevăr, dar nu se ocupă nimeni, copiii alergau printre picioarele noastre, se băgau sub mese și întotdeauna trebuia să fii atent să nu îi lovești. Acest lucru m-a determinat să-mi țin copilul la masă timp de 4 ore…”, a explicat aceasta.

„În concluzie, pentru ce am plătit? Doar pentru nume?”

„Pentru că eram cu mașină, eu am comandat limonadă. Prima limonadă venea într-un pahar mare, iar dacă comandai o a două limonadă, venea într-un pahar mai mic, deși prețul era același. În concluzie, pentru ce am plătit? Doar pentru nume?

Mă așteptăm la mai multă interacțiune pentru banii ăștia. La final notă a fost destul de piperată pentru că s-a adăugat și băutura, care nu era ieftină deloc. Auzisem că așa sunt genul acesta de evenimente, o vedetă face reclamă, se plimbă pe acolo, dar atât, nimic mai mult. Vă mulțumesc, Antonia!”, a mai completat ea.

