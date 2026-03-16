Reacția lui Lucian Viziru, după ce a fost acuzat că are probleme cu alcoolul: „Haideți să stabilim un aspect”

De-a lungul carierei sale, Lucian Viziru a apărut în numeroase producții de televiziune și a fost implicat în diverse proiecte din zona divertismentului. În interviurile acordate de-a lungul timpului, actorul a vorbit deschis despre experiențele trăite pe platourile de filmare, relatând atât momente amuzante, cât și situații mai dificile din culise.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Una dintre aceste amintiri, readusă recent în discuție, face referire la o zi de filmare în care actorul a ajuns într-o stare deloc potrivită pentru muncă. Potrivit poveștii spuse chiar de Viziru, situația s-a produs după o perioadă în care petrecuse mai multe zile consecutive în compania prietenilor, consumând alcool.

După trei zile în care programul său a fost dominat mai degrabă de petreceri decât de odihnă, actorul a fost nevoit să se prezinte pe platoul de filmare pentru a turna o scenă importantă. El a descris ulterior acea experiență drept una dintre cele mai neplăcute din activitatea sa profesională.

Viziru a explicat că problema nu era faptul că nu își cunoștea replicile. Din contră, textul era deja învățat. Dificultatea apărea însă în momentul în care trebuia să intre în scenă și să rostească replicile la momentul potrivit. Starea în care se afla îi afecta concentrarea, iar sincronizarea cu restul echipei devenea mult mai dificilă decât în mod normal.

„E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a spus Lucian Viziru în urmă cu un an.

Lucian Viziru nu se consideră o persoană dependentă de alcool

În prezent, actorul a simțit nevoia să clarifice modul în care acele declarații au fost interpretate. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Lucian Viziru a subliniat că nu se consideră o persoană dependentă de alcool.

Potrivit acestuia, termenul de „alcoolic” ar trebui folosit doar în situații mult mai grave, atunci când o persoană nu mai are deloc control asupra consumului de alcool. Actorul a precizat că experiența povestită a fost doar un episod din trecut și nu reflectă stilul său de viață actual.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcolic. Un alcolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz”, a transmis acum Lucian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE