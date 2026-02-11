„Ne-au dezgustat și revoltat imaginile cu Mihai Bendeac în care acesta hărțuiește o tânără. E inadmisibil ca persoane publice ca Mihai Bendeac să hărțuiască femei și fete și să nu fie trași la răspundere”, a fost mesajul postat de Centrul Filia, care a arătat și imaginea blurată cu tânăra și Mihai Bendeac.

În urma acestei postări, Mihai Bendeac a reacționat pe Instagram și s-a apărat.

Mesajul lui Mihai Bendeac

„@centrulfilia, bloggerul Zoso și un „influencer” de YouTube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una-alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituție”, și-a început Mihai Bendeac mesajul.

Și a continuat, descriind scena cu tânăra de la premiera filmului. „În primul rând, cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming?

Este o chestiune care ține de dorința dvs. de a obține vizualizări? Căci, dacă într-adevăr ați văzut ceva sexual în această interacțiune, s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Și asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile.

Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime, iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meeting-uri, cu sute de oameni în jur. Probabil treceți prin filtrele și fanteziile dvs”, a scris el.

Actorul s-a și întrebat dacă cei care a făcut acuzațiile au luat legătura cu tânăra. „Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost întrebată/contactată în legătură cu treaba asta. Dacă ați fi fost de bună-credință, puteați încerca să aflați cine e și să luați legătura cu ea, s-o întrebați. Nu vă e jenă?”, a încheiat el.

Despre filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz”

Filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz” reunește pe marele ecran inconfundabila distribuție cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru și Lorena Luchian.

De această dată, lungmetrajul regizat de Mihai Bendeac păstrează tonul autoironic și urban al fenomenului, însă construiește o poveste originală și foarte actuală, menită să ofere peste o oră și jumătate de spectacol pur și deconectare pentru cei care vor să-i vadă din nou pe Roby, Malone, Dorian, Gina Felea, Renatta și Daniela.

Comedia românească „Băieți de oraș: Golden Boyz” a cucerit audiența încă din primele zile de difuzare în cinematografe, astfel că, după weekendul de premieră, se situează pe locul întâi la box office-ul local, cu 194.052 de spectatori și încasări de 6.825.575 de lei (aproximativ 1,4 milioane de euro).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE