Recent, pe rețelele de socializare au circulat știri false în care protagonist era Mihai Bobonete. „Finalul tragic al lui Mihai Bobonete! Știrea de azi dimineață i-a șocat pe toți românii”, se arată într-o captură foto făcută chiar de actor și publicată pe contul lui de Facebook oficial.

În imagini, acesta apare într-o poză ridicat de mascați, iar în alta e însoțit de polițiști în uniformă. S-a scris că acesta a fost dat în judecată, însă el spune că nimic nu e adevărat, fanii lui să nu creadă „mizerii de genul acesta”.

Mihai Bobonete e acasă, în concediu

„Știu sigur că urmăritorii mei sunt mai deștepți decât ai lor, dar am zis să nu fi scăpat vreun tâmpit pe aici pe social media care să pună botul la mizerii de genul asta. Așadar și prin urmare aflați de la mine că sunt bine merci în vacanță acasă, adică îmi trag și eu sufletul puțin și mă pregătesc de filmări sezon nou Las Fierbinți și turneu național de stand up comedy cu @dabravo.official , plus că imediat pe post începe Românii au talent”, a scris el.

Ulterior, a explicat că știrile sunt false, la fel și imaginile. „Nu sunt dat in judecată, nu m-au ridicat mascații, Nu Nimic… poate dacă deținerea de colesterol mare și prediabetul erau caz penal, abia atunci eram pasibil de procese și mascați, dar altfel… nu am nimic de ascuns! Sunt bine ceea ce vă doresc și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Fiți deștepți că țara geme!”.

Unii dintre fanii lui imediat au observat că imaginile sunt false, create în diverse programe de editare. „Ehee, nici Photoshop nu mai e ce-a fost. Ăști sunt și învechiți pe lângă faptul că-s reduși. Dacă ar fi folosit AI, mai hai, hai, puneam botu’ dar așa… le-o fi expirat cele 7 zile la varianta trial”, „S-a observat că era fake, în poza cu geacă verde și trico erai prea slab…”, „Asta ar trebuie să ne pună pe gânduri. E revoltător!”. Totodată, urmăritorii lui au raportat paginile care au promovat știri false despre actor.

Cum se comportă Mihai Bobonete cu fanii lui

De peste 10 ani, Mihai Bobonete joacă rolul lui „Bobiță” în serialul „Las Fierbinți” difuzat la Pro TV. Personajul l-a făcut atât de cunoscut, încât nu e loc în care să ajungă și să nu fie recunoscut. Însă atunci când e cu familia, actorul refuză să facă poze cu fanii.

„Da, lumea mă recunoaște oriunde merg, atât în străinătate, cât și aici. Plus că noi nu am mers în locuri atât de exclusiviste. Noi dacă am mers în Grecia, am fost pe Kassandra și pe Sithonia sau în Thassos, și prin Spania și prin Italia. Pe unde merg, da, mă recunoaște lumea.

Dacă sunt amândoi copiii cu mine, nu prea fac poze și explic de ce. Dacă mă opresc să fac o poză, spun: nu pot și nu fac poze când sunt cu copiii, nu mai întreabă omul de ce, pentru că înțelege. Când ai doi copii, atenția trebuie să fie asta”, a zis el pentru Ciao.

Și a continuat: „Acum au crescut, e mai simplu, dar când erau mici, am avut momente în mall în care m-am oprit să fac o poză cu cineva și în secunda doi nu mai era niciun copil lângă mine. Bun, ești în mall, o să zici: Bobo, dar unde credeai că se duc? Nu contează, ca părinte… De obicei, când sunt însoțit de copii, refuz să fac poze, plus că nici pe ei nu vreau să îi expun.

Ei nu fac meseria mea și atunci mă cam feresc. Dar câteodată fac poze și când sunt cu copiii sau le explic copiilor și dacă și ei sunt de acord, mă retrag și fac o poză. În general, când nu sunt cu copii, fac poze cu toată lumea. Nu cred că e cineva care să mă fi oprit vreodată pe undeva să nu fi făcut o poză sau să nu stau de vorbă sau să strâng mâna, nu”. Mihai Bobonete are doi copii cu Cătălina, soția cu care e căsătorit din anul 2003.

