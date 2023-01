Teo, Vio și Costel, jurați ai emisiunii Stand-Up Revolution, l-au înjurat pe Mircea Badea în podcastul „Între show-uri”. Prezentatorul de la Antena 3 a fost anunțat de colegii din trust despre situația aceasta. În emisiunea sa, Mircea Badea a declarat că nu este deloc interesat de ceea ce au spus colegii lui de la Antena 1.

„Vreau să fac public un anunț. Mi-a bâzâit telefonul încontinuu azi, de la colegii din trust. Toți mi-au zis că dacă am văzut cum unii de la Antena 1 mă înjură, că nu e posibil așa ceva, că să mă uit. Eu habar n-aveam. Mi-au trimis linkul, m-am uitat și eu. Am văzut că mă înjură în toată regula, cu mu.., cu pu…

Acum vreau să fac public un anunț. Nu mă interesează. Eu sunt pentru libertatea de exprimare, așa că nu mă interesează cine mă înjură. Dacă e de la Antena 1, de la Antena 3 sau de la mine din casă… să fie sănătos. Atât am avut de spus pe acest subiect”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii pe care o realizează la Antena 3, În gura presei, relatează impact.ro.

Partenerul lui Carmen Brumă nu a fost deloc afectate de cuvintele dure pe care aceștia le-au avut la adresa lui. „E un om trist! Mi se pare că e un om trist. Nu am ce să comunic cu el”, a spus Costel Bojog. După ce Mihai Bendeac a plecat de la iUmor, Costel i-a luat locul în emisiunea de la Antena 1. De asemenea, el face parte și din juriului show-ului Stand-Up Revolution.

Cum a început Mircea Badea să lucreze la Antenă

Mircea Badea a lucrat ani de zile la Antena 1, apoi a trecut la Antena 3. Într-un interviu pentru Antena Stars, prezentatorul a dezvăluit cum a primit propunerea de a intra în acest trust. Pe atunci, el prezenta matinalul la Tele 7 ABC cu Teo Trandafir, buna lui prietenă.

„Prima întâlnire cu Antena mi-o amintesc. Nu îmi aduc aminte bine foarte multe lucruri, dar asta chiar mi-o amintesc. Nu mai știu exact anul, dar eu și Teo eram la Tele 7 ABC, făceam matinal și am fost sunați de la Antena. Prima dată am crezut că e o glumă. Ne-am dus la o primă întâlnire care nu s-a concretizat, a mai trecut o lună, poate chiar mai bine, și apoi am plecat de la Tele 7 ABC și am venit la Antena 1. Din septembrie 2004 până în zilele noastre și înainte de asta, am fost vreo 5 ani sau 6 ani. Am făcut matinal și apoi late night show. Apoi am plecat vreo trrei ani și m-am întors.”, a povestit Mircea Badea, conform spynews.ro.

