Andreea Bălan a încheiat recent colaborarea cu show-ul „Te cunosc de undeva”, după mai bine de 13 ani petrecuți în echipa emisiunii de la Antena 1. Decizia artistei i-a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii emisiunii, însă tatăl său, Săndel Bălan, aduce vești bune despre viitoarele proiecte ale fiicei sale.

Potrivit acestuia, Andreea Bălan a semnat un contract cu Pro TV, unde va „cânta” în cadrul unui episod din cel mai nou serial al postului. Vocea artistei și cea a colegei sale din trupa Andre, Andreea Antonescu, vor asigura fundalul sonor al unei producții marca Pro TV, rivalii direcți ai Antenei 1.

„Mi-am dat acordul și am semnat un contract cu Pro TV, care a solicitat ca piesa «Lasă-mă, papa, la mare!» să apară pe coloana sonoră a unui episod dintr-un serial. Mai multe amănunte nu cunosc”, a declarat Săndel Bălan pentru FANATIK.

Cu toate acestea, Săndel Bălan a declarat că nu a solicitat acordul fiicei sale sau al colegei sale de trupă în legătură cu acest contract parafat cu Pro TV, stârnind astfel un val de întrebări cu privire la modul în care a fost gestionată această colaborare.

„Nu le-am cerut părerea. Și nici nu am de ce. Eu dețin drepturile de autor atât ale acestei piese, cât și ale întregului repertoriu al trupei Andre. Eu le-am compus piesele. Cu fiica mea am colaborat și la începutul carierei sale solo, până la vârsta de 19 ani”, a completat acesta.

„Nu știu nimic, ce treabă am eu? Ea e la București, eu stau în Ploiești. Nu am vorbit cu Andreea, nu am sunat-o, ca să-mi zică ceva, am citit și eu prin presă. Nu știu ce și cât este de adevărat. Andreea știe cel mai bine, o să anunțe ea!”, a declarat Săndel Bălan pentru Click!, după ce s-a speculat că fiica lui ar fi fost dată afară de la Antena 1.

Motivul pentru care Andreea Bălan a plecat de la Antena 1

Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, „Te cunosc de undeva!”, a început pregătirile pentru cel de-al 21-lea sezon al emisiunii de la Antena 1. Noul sezon, care va fi difuzat în primăvara anului viitor va aduce în faţa publicului noi concurenţi născuţi pentru spectacol, dar şi noutăţi în formula de juriu. După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final. Artista îşi va concentra atenţia pe proiectele personale şi viaţa de familie în perioada următoare.

„Anul acesta împlinesc 30 de ani de carieră, prilej cu care îmi îndeplinesc marele vis de a avea cel mai mare concert din viaţa mea, la Sala Palatului, pe 16 octombrie – Povestea sufletului meu. Sunt foarte fericită să muncesc pe deplin pentru acest proiect. Totodată, îmi doresc să petrec şi să călătoresc mai mult cu familia mea, fără să depind de programul strict al unui show de televiziune. Sunt foarte împlinită şi fericită, din toate punctele de vedere, şi îmi doresc ca proiectele profesionale să fie în armonie cu dezvoltarea mea emoţională. Le doresc succes în noul sezon”, a mărturisit Andreea Bălan.

