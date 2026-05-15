Ilinca și Teo au analizat toate dovezile și au ajuns la concluzia că ultima postare a prezentatorului emisiunii „Ce spun românii” lasă loc de interpretări.

„Ilinca Vandici: Presă o dă ca sigur sunt separați.

Teo Trandafir: Ei nu au dat nicio declarație? N-au zis și ei nimic?

Ilinca Vandici: El a zis, da. A făcut o postare că un singur iubit poate rapara traume, răni și fragilități.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Teo Trandafir: Atenție, iubit cum trebuie. Cabral zici că e Bacovia sau Coșbuc.

Ilinca Vandici: Erau de 15 ani împreună.

Teo Trandafir: Aoleu. După 15 ani să divorțezi? Ce îți mai arde?”, este dialogul dintre Teo și Ilinca Vandici.

Teo Trandafir a mai spus că i-a văzut pe Andreea și Cabral Ibacka la filmările videoclipului trupei TAXI „Ești iubibilă”. Prezentatoarea a amintit că toate cuplurile care au apărut în videoclip s-au despărțit și că Andreea și Cabral încă se țineau pe poziții. Ilinca Vandici i-a zis că nu crede că are legătură cu piesa lui Dan Teodorescu, ci cu infidelitatea.

„Ilinca Vandici: Se speculează că el a fost la mare la Loft cu o brunetă, că a dormit în taxi cu două, că și Andreea a fost singură la discotecă.

Teo Trandafir: Și dacă a dormit în taxi ce? Ce legătură are?

Ilinca Vandici: Totuși nicio reacție din partea lor? Îmi dă de bănuit.

Teo Trandafir: Hai să îți spun ceva. Prin 2012-2013, trupa TAXI, de fapt domnul Dan Teodorescu, a scos o piesă care se numește „Ești iubibilă” și am fost invitate cupluri. Ia uită-te tu acum la videoclipul acela? Toată lumea era cu soțul/soția, dar s-au despărțit toți”, au continuat cele două în emisiunea „Follow us”.

Recent s-a aflat că Andreea și Cabral Ibacka, care s-au cunoscut la filmările pentru telenovela „Inima de țigan”, divorțează după 15 ani de căsnicie. Cei doi n-au confirmat despărțirea, dar nu mai poartă verighetă de o lună și au șters pozele împreună de pe rețelele sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE