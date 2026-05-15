Donald Trump: „N-am vorbit nimic despre asta”

„Nu am vorbit despre asta. Ei plătesc taxe vamale, taxe vamale considerabile, dar n-am vorbit nimic despre asta”, a subliniat Donald Trump.

De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Statele Unite și China au purtat un război comercial aprig, astfel că și-au impus taxe vamale și restricții multiple.

Până la urmă, cele două puteri au ajuns la un armistițiu, încheiat de către Donald Trump şi Xi Jinping în noiembrie, din cauza repercusiunilor negative asupra economiilor lor.

Una dintre mizele majore ale întâlnirilor lor la Beijing joi și vineri era prelungirea armistițiului.

Înaintea vizitei de stat în China a lui Trump, miercuri, principalii doi negociatori: secretarul american al Finanţelor, Scott Bessent, şi vicepremierul chinez He Lifeng au discutat în Coreea de Sud despre problemele comerciale.

Deşi Trump spera să obţină acorduri în sectoare precum agricultură sau investiţii chineze în SUA, vineri, la câteva ore după plecarea sa din China, nu au fost anunţate rezultate concrete, conform News.ro.

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit joi, 14 mai, la Beijing pe președintele american Donald Trump într-o ceremonie grandioasă, desfășurată la impunătoarea Mare Sală a Poporului, în cadrul unui summit bilateral cu miză uriașă pentru economia și securitatea mondială.

Cei doi lideri de stat au discutat în special despre problema Taiwanului, deși Ministerul chinez de Externe nu a menționat acest subiect în comunicatul difuzat după întâlnirea de la Beijing.

