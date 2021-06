Reacția Ralucăi după ce Pepe s-a afișat cu noua iubită la 4 luni de la divorț. „Așa e el construit”

Chiar în weekendul care a trecut, Pepe a avut o primă apariție alături de noua femeie din viața lui. Cei doi au petrecut la o terasă alături de prieteni, apoi au fost surprinși sărutându-se.

Ulterior, artistul a confirmat că este într-o relație cu Yasmine, de profesie make-up artist. „Am recunoscut că suntem împreună și am postat pe InstaStory. Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, a declarat Pepe.

Acum, Raluca, fosta soție a lui Pepe, a avut o primă reacție după ce artistul s-a afișat alături de noua femeie din viața lui la doar patru luni de la divorțul de ea.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles!”, a spus Raluca pentru playtech.ro.

Aceasta a mai dezvăluit că ea a fost cea care a pus punct căsniciei cu cântărețul deoarece simțea că lucrurile nu mai funcționau în relația lor de ceva vreme.

„Am luat greu decizia, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră, dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a mai adăugat fosta soție a lui Pepe pentru sursa citată.

În prezent, Pepe și Raluca au o relație bună de dragul fiicelor lor, Rosa și Maria.

