Recunoști vedeta din imagine? Acum este considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume

David Beckham a împlinit astăzi, 2 mai, 51 de ani, iar Victoria Beckham a marcat momentul cu un mesaj plin de emoție și imagini care au atras imediat atenția fanilor.

Fosta membră a trupei Spice Girls a publicat pe Instagram o fotografie în care David își etalează fizicul tonifiat, purtând un slip roșu, într-o imagine realizată în timpul unei vacanțe. Alături de aceasta, Victoria a postat și fotografii din copilăria fostului fotbalist, dar și cadre romantice cu ei doi.

„Ești lumea noastră, totul pentru noi. Te iubim atât de mult! La mulți ani celui mai bun soț, tată, fiu, frate și prieten. Cel mai bun și generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!”, a scris Victoria Beckham.

Mesaje emoționante din partea familiei

Și copiii cuplului au ținut să îi transmită urări lui David Beckham. Romeo Beckham a publicat imagini din copilărie alături de tatăl său, însoțite de mesajul: „La mulți ani, tată! Te iubesc foarte mult. Mulțumesc pentru tot ce faci.”

La rândul său, Cruz Beckham a postat fotografii cu ei doi pe un iaht, scriind simplu: „La mulți ani, te iubesc.”

Petrecere de lux și momente în familie

Aniversarea a fost marcată și printr-o cină elegantă la celebrul hotel The Dorchester din Londra, unde David Beckham a fost înconjurat de familie și apropiați. Victoria i-a oferit un moment tandru, sărutându-l pe obraz, în timp ce acesta se bucura de tort și lumânări.

La eveniment au fost prezenți părinții și surorile lui David, dar și părinții Victoriei, într-o atmosferă festivă.

O perioadă complicată în familie

Deși momentul aniversar a fost unul special, familia Beckham traversează și o perioadă dificilă. Relația cu fiul lor, Brooklyn Beckham, este tensionată, acesta distanțându-se de părinți în ultima perioadă.

Într-un interviu recent, Victoria Beckham a vorbit despre provocările prin care a trecut familia, fără a intra în detalii, subliniind însă că legătura dintre ea și David rămâne foarte puternică. „Ne susținem în tot ceea ce facem. Am crescut împreună și suntem foarte uniți”, a spus ea.

