Melodia „All I Want For Christmas” a stabilit un nou record: a rămas 77 de săptămâni în celebra listă Billboard Hot-100, cel mai îndelungat interval pentru un cântec de la înființarea clasamentului, acum 67 de ani. Totuși, în decembrie 2025, un alt artist a preluat conducerea în topurile de Crăciun, relatează News.ro.

É época de Natal e a gente não cansa de relembrar o sucesso que é "All I Want For Christmas Is You". 🎄 Então se liga no dia em que a Mariah Carey se juntou ao apresentador Jimmy Fallon para apresentar o seu hino natalino só com instrumentos infantis! 😱 Eles arrasaram demais,… pic.twitter.com/mzamty3n44 — Rádio Mix FM (@radiomixfm) December 23, 2025

Potrivit datelor publicate de Spotify, cântecul „Snowman” al cântăreței Sia, lansat în 2017, a depășit popularitatea hitului lui Mariah Carey.

Piesa a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din mai multe țări, inclusiv Germania și Suedia, și s-a menținut printre cele mai ascultate melodii de Crăciun pe platformă, urcând pe primul loc în această lună.

Shes back for 2025 🎄 @Sia re-enters the chart with her festive fave ‘Snowman at #36 #TheHitsUKChart ☃️ pic.twitter.com/yO1WC0SjMa — Hits Radio (@hitsradiouk) December 14, 2025

Cu toate acestea, Mariah Carey își păstrează titlul de „regină a sărbătorilor de iarnă”. „All I Want For Christmas” are 2,4 miliarde de ascultări pe Spotify, comparativ cu cele 1,4 miliarde de ascultări înregistrate de „Snowman”.

De asemenea, Mariah Carey continuă să câștige sume uriașe din hitul ei legendar „All I Want for Christmas Is You”, lansat acum 30 de ani.

