Pe parcursul unei săptămâni, alături de actorii din film, regizoarea a vizitat principalele orașe ale țării, organizând proiecții și dezbateri pe temele abordate în film: intimitate, sexualitate, relația cu propriul corp, apropierea de ceilalți.

„Laboratorul acesta al intimității, pe care l-am creat în film, continuă și dincolo de cinema. Și conceptul acesta pe care l-am creat, de dezbatere publică, «Politice corpului», cu care am călătorit în toată lumea și săptămâna trecută am fost în România, la Cluj, Iași, Brașov, Sibiu, Arad, Sfântu Gheorghe e o extindere foarte concretă a acestui proces auto-reflexiv, pe care îl declanșează filmul în noi, în primul rând, și probabil în privitori. N-am plecat cu așteptări. Eu am o foarte mare încredere în natura umană și întâlnirile cu publicul din toată lumea au fost foarte frumoase de-a lungul anului de călătorie”, a povestit Adina Pintilie.

Întâlnirile cu publicul român n-au fost diferite de cele de până acum, din lumea largă, dimpotrivă.

„Am avut întâlniri cu un public foarte sensibil, foarte deschis. Oamenii au fost chiar foarte capabili să își exprime disconfortul ori de câte ori a apărut și am discutat despre disconfortul acesta, am schimbat niște perspective asupra lucrurilor. A fost un dialog foarte frumos”, a mai adăugat regizoarea româncă.

„Merită să-l trăiești în cinema, pe întuneric”



„Touch Me Not” urmărește călătoria emoțională a Laurei, a lui Tomas și Christian, care vor să-și cerceteze intimitatea și sexualitatea. Cum poate fi atins echilibrul între dorință și teama de a pierde controlul?

Regizoarea Adina Pintilie ne conduce într-o expediție intimă, în care care barierele dintre bărbat și femeie, „normal” și „altfel” se dizolvă într-o experiență de film fundamentală.

„Fiind vorba despre niște subiecte atât de importante pentru noi, corpul, sexualitatea și intimitatea, publicul e foarte deschis să afle lucruri la care aici nu ai acces. Munca sexuală nu este legalizată în România, nu se știe prea mult despre complexitatea serviciilor sexuale și oamenii sunt curioși să afle. Sau despre relația dintre intimitate și dizabilitate”, spune Adina Pintilie.

Controversat, primit cu entuziasm, dar și cu scepticism, „Touch Me Not” a avut cronici la superlativ, dar și reacții negative. Acestea au venit, în general, de la oameni care nu au văzut încă filmul, după cum mărturisește regizoarea.

„Noi propunem publicului să vină să îl vadă în cinematografe, să îi dea o șansă. Emoțiile sunt binevenite: poți să îl urăști, dar după ce-l vezi. Cred că filmul poate să fie foarte interesant pentru foarte multă lume. Filmul nu va fi proiectat la infinit, „jungla” distribuției spune că dacă nu vin suficienți spectatori în primul week-end cinemaurile scot din programare, deci eu am să vă propun să veniți cel târziu până luni, că dup-aia nu se știe dacă va mai fi. Nu e un film pe care să-l trăiești în fața computerului, merită să-l trăiești în cinema, e conceput pentru bula asta de intimitate, în întuneric, care te duce cumva în pântecele matern, în care ești cu tine însuți, într-un proces de transformare pe dinăuntru”, a declarat Adina Pintilie la Libertatea Live.

Filmul este deja prezent în cinematografele din întreaga țară, iar după cele 30 de țări în care a fost deja lansat urmează să meargă mai departe în Spania, Belgia și alte 20 de țări.