Înainte de debutul emisiunii la Antena 1, George Ivănescu – Jaguarul a promis să aducă zâmbete, distracție și… un strop de pericol sentimental în viețile concurentelor aflate pe insulă.

„Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, a spus George, într-o primă declarație pentru Antena 1. Cu o combinație de maturitate și magnetism natural, tânărul era pregătit să fie una dintre cele mai memorabile ispite ale sezonului.

George Jaguarul, avansuri pentru reportera de la Insula Iubirii 2025

După câteva săptămâni de difuzare a emisiunii, George Jaguarul nu a reușit să le facă pe concurente să cadă în ispita lui, Ioana Coșa l-a atras însă ea nu s-a arătat interesată să petreacă mai mult timp alături de el. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până la sfârșitul sezonului, însă pentru moment el îi face avansuri reporterei de la Insula Iubirii 2025.

La testimonial, el a făcut cu limba precum o felină, iar de acolo a început cu avansurile pentru reporteră.

Reportera Andra: Nu mai face așa!

George Jaguarul: Ce? Cu limba? Pentru mine înseamnă că tu mă interesezi. Și cu tine simt că trebuie să accelerez.

Reportera Andra: Cu mine?

George Jaguarul: Cu tine!

Reportera Andra: Păi eu nu fac parte din cele cinci fete care vor să se testeze.

George Jaguarul: Din păcate, da. Tu, dacă erai aici înăuntru, erai…

Reportera Andra: Ispitită? Sau erai tu ispitit?

George Jaguarul: Erai fata aia care meritai să fac totul pentru ea, ce în momentul ăsta nu am făcut pentru nimeni.

Ulterior, ei au avut un alt schimb de replici.

Reportera Andra: Vai, George, o să îmi fie dor să te privesc așa.

George Jaguarul: Și mie o să îmi fie dor de tine. Da, foarte dor!

Cum ispitește George Jaguarul

Întrebat în glumă cum ar putea să o cucerească pe tânăra reporter, George „Jaguarul” Ivănescu a spus: „Cum te-aș cuceri pe tine? Eu zic că deja te-am cucerit. Eu mă uit la ochii tăi și deja îmi imaginez că ți-ai făcut și tu o scenă cu mine”.

„M-ai lăsat fără cuvinte! Îmi place de tine în fiecare zi”, i-a răspuns în glumă tânăra reporter de la Antena 1, iar George „Jaguarul” Ivănescu a reacționat zâmbind: „Și eu m-am gândit de multe ori la tine”.

Iar Andra a continuat: „Eu mă refeream că te văd aici, în vilă, în fiecare zi. Nu că m-am gândit așa… «Ce face George și în alte sensuri?»”! Ispita masculină a încheiat: „Da, te înțeleg în toate sensuri. Eu, dacă aș fi fată, aș zice: «Ahh, George»! Eu te-aș iubi pe tine. Ionela perversitate îmi transmite, tu îmi transmiți iubire. Tu îmi transmiți tot. Ești femeia completă”.

