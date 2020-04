De Denisa Macovei,

„Eu nu sunt prietenă cu bucătăria, izolarea m-a împrietenit forțat și aceasta a fost prima încercare de prăjitură. Recunosc că pânî am mâncat-o, s-a răcit, iar înghețata s-a topit. Eram atât de entuziasmată, că i-am făcut o mie de poze până să o mănânc. Am văzut această rețetă la Alexandra Ușurelu și ea mi-a trimis link-ul. Am fost sigură că trebuie să o încerc și ei A fost foarte bună și sper să nu mă specializez că parcă văd că ies din izolarea asta cu câteva kilograme în plus”, a declarant Corina Caragea pentru Libertatea.

Ingrediente: ciocolată amăruie 50%, unt, ouă, făină, gălbenușuri, vanilie, zahăr pudră și sare.

Am topit ciocolata cu untul. Apoi am amestecat cu zahăr și ouă, vanilia, sarrea și făina. Le-am pus în formele pe care le-am găsit pe acasă, deoarece nu eram pregătită cu ustensilele pentru prăjituri și le-am băgat la cuptor 10 minute. Am pus zmeură și înghețată lângă ea și…putea fi servită.

Citeşte şi:

Ce măsuri au luat de Paște țările ortodoxe vecine României: Serbia a închis bisericile, Bulgaria a plasat capitala în carantină, pentru a opri exodul de sărbători

Poștașii intră în șomaj tehnic, pierd 130 de lei din salariu, dar primesc o “primă de Paște” de 150 de lei

Mai mulţi suceveni care făceau grătar în afara zonei de carantină, filmați din dronă cu camere cu termoviziune (VIDEO)