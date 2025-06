„Se prepară foarte ușor, este gustoasă și poate fi personalizată, în funcție de gusturile fiecărui membru al familiei. Aveți nevoie de: 500-600 gr roșii decojite (eu le-am opărit și le-am scos repede coaja și partea lemnoasă), 1/2 ardei gras roșu, 2 morcovi, 1 păstârnac, o bucată mică de țelină, busuioc, turmeric, sare (eu am folosit sare roz de Hymalaya), piper, un praf de ardei iute, 2-3 linguri de ulei de măsline”, a spus Adina Halas pentru Click.

Adina Halas a explicat pas cu pas cum se prepară supa de roșii. „Am pus la fiert morcovii, păstârnacul și țelina. După 20 de minute, am adăugat roșiile decojite și ardeiul gras. După ce au fiert, am adăugat busuiocul, condimentele și uleiul de măsline și le-am amestecat împreună cu o lingură de lemn.

Am scurs lichidul într-un alt vas și am pasat legumele cu blenderul, apoi am adăugat și supa, treptat. De regulă, la cantitățile de mai sus, consistența este perfectă și legumele pasate încorporează tot lichidul în care au fiert”, spune vedeta.

Fiul ei apreciază acest preparat. „Este o variantă excelentă și dacă ții post, dacă ești la dietă sau dacă, pur și simplu, ai grijă că alimentația ta să fie una deșteaptă. De asemenea, este o variantă minunată și pentru copii, mai ales pentru cei care „pescuiesc” legumele din supă sau din ciorbă. Unde mai pui că este gustoasă și sănătoasă.

Fiul meu Serghei a mâncat supa de roșii, în care i-am adăugat tăieței, a golit toată farfuria! Prefer tăiețeii din quinoa, hrișcă, orez, dar nu ocolesc nici tăiețeii de grâu integral”, a mai menționat Adina Halas.

Adina are și câteva sfaturi utile, pentru a trece mai ușor peste această perioadă. „În ceea ce privește canicula, cel mai bine ar fi, în măsura în care se poate, să respectăm atenționările de vreme caniculară. Cele mai expuse sunt persoanele în vârstă, ar trebuie să nu iasă din casă, decât după orele 17.00.

În rest, pentru noi, ceilalți, care trebuie să ieșim în oraș, e indicat să nu ne lipsească din geantă sticla cu apă. Important ar fi să purtăm o șapcă sau o pălărie. Mai e nevoie și de o cremă, cu factor de protecție, pentru față și pentru zonele de piele expuse”, a încheiat Adina Halas.

