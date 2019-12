Reuniune la Craiova! Anca Dumitra alias Gianina din „Las Fierbinți” petrece Crăciunul în familie

De Andreea Romaniuc Archip,

Anca Dumitra a venit în București când avea doar 19 ani și a dat la UNATC. De atunci, an de an, ea face naveta la Craiova în preajma sărbătorilor de iarnă, pentru a fi alături de persoanele dragi.

„Întotdeauna petrec Crăciunul în familie, mă duc acasă la ai mei, foarte puține au fost cazurile în care am rămas în București. Crăciunul ca și Paștele, pentru mine sunt sărbători dacă sunt cu familia. Îmi place să le fac cadouri și să fie frumos împachetate. Am și o nepoțică. Mai am trei frați, împreună suntem 4 copii. Fratele meu mai mare și cu sora cea mare sunt plecați din țară, dar celălalt frate e în continuare în România. Ne vedem întotdeauna de Crăciun. Când mă duc acasă la Craiova, ei sunt acolo. Și nici nu aș vrea să fiu în altă parte”, ne-a spus actrița.

Fură secrete culinare de la mama ei

Interpreta Gianinei din „Las Fierbinți” participă la pregătirea mesei de Crăciun și încearcă să fure secrete despre arta culinară de la mama ei. „O mai forțez pe mama să mă lase. Ea este o bucătăreasă desăvârșită și atunci îi place să facă totul foarte bine, foarte repede și știe întocmai în bucătărie ce și cum. De când am crescut, pentru că vreau și eu să duc mai departe tradițiile întocmai, ajut la sărmăluțe, la salate, se face întreg ansamblul de Crăciun și da, sunt acolo cu tot ce e nevoie”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Dumitra.

Foto: Eli Driu