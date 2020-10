Revederea dintre Viviana Sposub și George Burcea, motiv de discuții în Fermă. S-au sărutat și s-au îmbrățișat în fața tuturor

Nu mai este o surpriză că Viviana Sposub și George Burcea sunt atrași unul de celălalt și își doresc să fie împreună.

După o perioadă de despărțire, cei doi și-au arătat cu adevărat sentimentele, iar colegii din Fermă au reacționat imediat.

“Reîntâlnirea cu George a fost foarte emoționantă. Nu mă așteptam să fie așa. M-am gândit mult la clipa în care o să-l revăd, dar mă gândeam că nu știu, nu neapărat că o să dăm uitării acel sărut din hambar, dar că o să ne comportăm așa cum eram și înainte”, a mărturisit Viviana în cadrul emisiunii.

“A fost o reală surpriză și m-am bucurat teribil să o văd pe Viviana”, a declarat George.

Când s-au îmbrățișat și s-au sărutat, Ana Maria Ababei le cânta “Love is in the air”, iar Ana Lesko glumea, spunând: “George, ce noroc că ai făcut duș, nu?”.

George Burcea se află în plin divorț cu Andreea Bălan. Cei doi au împreună două fetițe și, deși nu au divorțat oficial, actorul are deja o relație cu vedeta, Viviana Sposub. La scurt timp după difuzarea emisiunii de aseară, când se sărutau cu foc, acesta a postat pe Instagram o imagine cu bruneta.

