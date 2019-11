Cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, în perioada 14-17 noiembrie, turoperatorul Europa Travel a pregătit numeroase Oferte Speciale la circuitele de Revelion în cele mai populare destinații. Astfel, poți rezerva acum o călătorie de 11 zile în Maroc, cu plecare din 27.12, profitând de tariful de 879 euro/persoană redus cu 20% din prețul standard de 1099 euro ! Oferta este valabilă pentru rezervări efectuate doar pe durata TTR, în limita locurilor disponibile!

Monumente de patrimoniu mondial

Locul perfect unde vei simți cel mai bine amestecul dintre cultura franceză și tradițiile berbere este Casablanca pe care-l vei bate la pas începând cu ale sale colorate cartiere Anfa Seara și Habous până la Piata Mohamed al V-lea, înconjurată de cele mai bune exemple de clădiri în stil clasic francez. Simbolul orașului este binecunoscuta Moscheea Hassan al II-lea, așezată pe un promontoriu pe Oceanul Atlantic, fiind cea mai mare moschee marocană cu cel mai înalt minaret din lume.

Un alt oraș încântător de pe marginea oceanului este El Jadida, remarcabil prin atmosfera sa puternic influențată de coloniștii portughezi, loc în care te vei opri mergând spre nestemata marocană, Marrakech.

Diferit de oricare alt oraș din Africa de Nord, Marrakech este așa numitul „pământ al lui Dumnezeu”, un loc care te fascinează încă de cum ai pășit în Medina Antică, una dintre cele mai mari din lume. Inima medinei este Piața Jemaa el Fnaa ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO, un loc care prinde viață de cum apune soarele, mai ales în timpul Ramadanuluicând localnicii ies sub clar de lună pentru a se delecta cu mâncăruri condimentate. Aici găsești de la vânzători ambulanți de covoare și până la vaci vindecătoare, îmblânzitori de cobre sau dresori de maimuțe, ce compun un adevărat spectacol stradal. Dacă vânezi obiective istorice nu poți pleca din Marrakech până nu vizitezi Muzeul Dar Si Said sau Palatul El Badi.

Pitorescul Essaouira poate fi următoarea destinație spre care să te îndrepți, opțional. Orașul-portuar de pe marginea Atlanticului este cunoscut mai ales pentru cetatea fortificată a vechiului Mogador, ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO, dar și pentru valurile spumoase ce îi atrag pe cei pasionați de windsurfing.

Aventuri în deșert

Bucură-te de un tur de-a lungul Munților Atlas, unde vei urca până la Tiz-in-Tichka, satul beduin aflat la cea mai înaltă altitudine din Africa de Nord, de unde vei coborî spre Ouarzazate. Orașul din sudul Marocului poartă supranumele de Poarta spre Sahara, fiind atractiv pentru numeroasele sale kasbah-uri din nisip, parte din UNESCO, ce au servit drept decor de film pentru mai multe producții hollywoodiene. De aici te poți aventura spre dunele uriașe de nisip de la marginea orașului-oază Erfoud, unde vei testa plimbarea pe cămilă sau jeep-safari-ul cu mașinile 4×4.

Schimbă peisajul și traversează Irfane, o populară stațiune de schi, punct din care te vei îndrepta spre Fez, capitala religioasă a Marocului, unde găsești cea mai mare Medină Antică încă locuită din lume, monument de patrimoniu mondial UNESCO, situl roman Volubilis și orașul cu iz maur, Meknes.

Nu poți pleca din Maroc până nu descoperi capitala Rabat, un oraș cochet cu arome orientale, aflat la gura de vărsare a râului Bou Regreg în Oceanul Atlantic, ce adună milioane de vizitatori pe an. Printre monumentele simbol ale sale se numără fortăreața Kashbah des Oudaias, Mausoleul lui Mohammed al V lea și Turnul Hassan.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Targul de Turism

Circuit Revelion Maroc – tarif special: 879 euro/persoana + 299 euro taxe aeroport, 11 zile (2 nopti in Casablanca, 3 nopti in Marrakech, 1 noapte in Quarzazate, 1 noapte cazare in Erfoud -Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi si excursii conform programului, plimbare cu camila in desert + jeep safari, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 20% din tariful standard de 1099 euro – valabil pentru rezervari in perioada Targului de Turism, plecare din 27.12! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

