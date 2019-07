Artistul, în vârstă de 47 de ani, s-a afișat în fața fanilor săi din mediul online îmbrăcat doar într-o pereche de pantaloni scurți de culoare roție.

ceea ce a atras imediat atenția este fizicul de invidiatal cântărețului.

La bustul gol, Ricky Martin are un abdomen perfect lucrat la sala de sport. Artistul este într-o formă fizică extraordinară.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

FOTO: Northfoto

