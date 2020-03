De Mihai Toma,

Potivit TMZ, prin Clara Lionel Foundation, cu 700.000 $ vor fi achiziționate ventilatoarele vitale pentru pacienții care au contractat virusul. Aparatura va ajunge la unitățile medicale din Barbados.

#BREAKING - Barbados PM Mia Mottley announces that Barbadian songstress @rihanna has offered to purchase ventilators worth a total BB$1.4 million (US$700,000) for Barbados as it tackles the coronavirus pandemic pic.twitter.com/0gjOdsPEYF — Kevz Politics (@KevzPolitics) March 21, 2020

7 cazuri de persoane infectate cu Covid-19 sunt în Barbados.

O parte din sumă va fi investită și în alimente pentru persoanele în vârstă. Acestea vor fi trimise în zone defavorizate din Haiti sau Malawi.

Alți bani vor fi destinaţi institutelor de cercetare care se luptă pentru găsirea antidotului pentru infecția cu Covid-19.

Niciodată nu a fost mai important sau mai urgent să protejezi și să ajuți comunități marginalizate și vulnerabile, cele care vor fi lovite cel mai tare de această pandemie. Justine Lucas, director executiv al Fundației Clara Lionel, pentru Billboard:

Anul trecut, Rihanna a fost desemnată de revista Forbes drept cea mai bogată cântăreață din lume, cu o avere estimată la 600 de milioane de dolari.

