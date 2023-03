De aproape 10 ani de zile Mihaela Tatu trăiește departe de gălăgia Bucureștiului, s-a mutat în Oradea. Acolo și-a găsit liniștea, e împlinită și fericită. „Înainte de orice, trebuie să recunosc că temperamentul meu dominant este sangvin, de unde rezultă că sunt o extrovertă prin excelență. Este un dar al naturii.

De la mama și de la tata mai un strop mai multă energie ca un om obișnuit. Așa am fost de mică. Deci sunt doi factori genetici care contribuie la felul meu ludic și poate cu mai multă bună dispoziție și energie. Totuși, energia se termină și ea la un moment dat, iar dacă nu ne gândim la un program de somn cât, citisem undeva că o femeie are nevoie de mai mult somn ca un bărbat, are nevoie de somn atât cât are nevoie corpul”, a explicat vedeta, care a și dezvăluit cum își începe diminețile.

„Ca să am o stare de bună dispoziție îmi place să încep zilele devreme. Să fie soare, dar nu e obligatoriu. Să ies cu câinele la plimbare, dar nu este obligatoriu. Să iau un mic dejun care să îmi placă, dar nu este obligatoriu”, a mărturisit Mihaela Tatu.

„O stare de echilibru este binevenită în viața oricui”

Chiar dacă uneori trece prin situații delicate, Mihaela Tatu vede mereu partea bună a lucrurilor, încearcă să fie optimistă și pozitivă în orice context. „Eu îmi doresc să fiu bine și să am o stare bună, însă nu putem să o avem în fiecare zi, dar atunci când sunt factori care ne influențează și care ne întristează, cred că ar trebui să gândim că totul este schimbător și trecător, a spus ea.

„Totul se schimbă, dacă nu aceeași zi, într-o zi, iar dacă nu se schimbă într-o zi, sigur se schimbă într-o săptămână. O stare de echilibru este binevenită în viața oricui. În ultimii ani, am învățat că nu trebuie nici să emitem judecăți despre oameni pentru că nu suntem în locul în locul.

Asta îți aduce o stare de liniște, pentru că toată energia se întoarce spre propria ființă. Mă gândesc mereu și ce să fac ca să îmi fie bine, dar și ce să fac pentru ceilalți, un gest care să îmi aducă și mie o stare de bine, cam acestea ar fi secretele. Pe de altă parte, simțul umorului cred că este tot nativ. Îmi place să mă bucur și să caut starea de bine din fiecare situație“”, ne-a dezvăluit îndrăgita vedetă.”, a mai dezvăluit fosta prezentatoare de televiziune pentru Wowbiz.

Mihaela Tatu are și o fată, acesta locuiește în Germania. „Ea s-a stabilit de aproape 9 ani în Berlin. Este acolo, a terminat a treia facultate și este programator.

Foarte des ne vedem, de 2-3 ori pe an ne vedem live, pe viu și în direct, după care de 2-3 ori pe săptămână skype, zoom, că nu scapi ușor de ea dacă are nevoie de ceva sau dacă vrea să spună ceva”, a explicat pentru Playtech Mihaela Tatu, care e mândră de Ioana.

