Prezentă la un eveniment în cadrul căruia a fost lansat un tratament injectabil pentru diminuarea urmelor de oboseală, Valentina Pelinel a spus ce produse folosește ea, dar și soțul. Mereu își pune pe față măști pentru hidratare, diverse fiole, dar și seruri și creme. „Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună.

Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat ea.

„De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a mai adăugat Valentina Pelinel.

Întrebată despre cum s-a schimbat viața ei alături de Cristi Borcea de când au devenit părinți, Valentina a explicat că întotdeauna găsește timp pentru a sta doar alături de soțul ei. „Evident că petrecem mai mult timp cu copiii și asta înseamnă că e mai puțin timp împreună, dar noi chiar suntem un cuplu care petrecem mult timp doar noi doi, fie că vorbim de chestii personale, în familie sau chestii de business, noi ne acordăm timp unul celuilalt.

E foarte important, chiar mai ales când sunt atâția copii în casă, e important să simtă și el, și eu că suntem importanți, că suntem acolo unul pentru altul. Avem ajutoare, dar chiar și așa este ceva logistică în casă”, a mai declarat Valentina Pelinel.

Cei doi au împreună trei copii, pe Milan, care acum e în clasa 0, și gemenele Rania și Indira.

