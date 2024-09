În vârstă de 54 de ani, Cristi Borcea e la a treia căsnicie, cea cu Valentina Pelinel, fostul fotomodel care acum are 43 de ani. Împreună sunt părinții a trei copii, a lui Milan, dar și gemenelor Rania și Indira. Despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, vedeta spune că nu a fost deranjată niciodată.

Valentina Pelinel: „S-a dovedit că iubirea învinge, pentru că este o forță reală”

„Noi am fost împreună mai întâi la rău și apoi la bine. Amândoi am făcut lucrurile așa cum am simțit și iubirea și-a spus cuvântul. N-aș schimba nimic și sunt foarte mândră că am avut putere, acum că privesc în urmă. S-a dovedit că iubirea învinge, pentru că este o forță reală, nu poate să fie distrusă de judecăți, vorbe rele, distanța fizică sau alte obstacole.

Mă consider atât pe mine, cât și pe Cristi două persoane asumate în tot ceea ce facem și simțim. Și am dovedit acest lucru. Noi, în prezent, suntem o familie unită și fericită. Nu îmi pot dori ceva mai mult de la viață și sunt recunoscătoare pentru cum s-au desfășurat lucrurile, oricât de greu a fost trecutul”, a spus ea pentru Ciao.

Întrebată și cum s-a schimbat relația ei cu soțul de când au devenit părinți, Valentina Pelinel a adăugat: „Avem poate mai puțin timp doar pentru noi doi, dar experiența de a fi părinți ne-a apropiat mai mult decât orice altceva. Ne place să ne petrecem timpul cu ei, să ne jucăm și să fim alături de fiecare dintre ei în creșterea lor.

Ne amuzăm că recunoaștem la ei trăsăturile noastre, gesturi, felul cum acționează în anumite situații. Ne uitam la ei, apoi ne uităm unul la altul și zâmbim”.

Anunțul făcut de Cristi Borcea despre al zecelea copil

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori. Din mariajul cu Mihaela Borcea, omul de afaceri îi are pe Patrick și pe gemenii Antonia Melissa și Angelo. După ce a divorțat de Mihaela, Cristi Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican, cu care are doi copii, pe Alex și Gloria.

Dintr-o relație extraconjugală cu avocata Simona Voiculescu, Cristi Borcea mai are o fată, este vorba despre Carolyn. Din al treilea mariaj, cel cu Valentina Pelinel, actuala soție, el are trei copii, pe Milan și pe gemenele Rania și Indira.

Valentina Pelinel, actuala lui soție, mereu și-a dorit să fie mamă, să aibă copii, iar visul i s-a îndeplinit alături de omul de afaceri. „Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta.

Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Întrebată în 2022 dacă ea și Cristi Borcea își mai doresc un copil, vedeta a explicat că omul de afaceri vrea neapărat. „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, a anunțat ea.

