Mihaela Borcea a făcut schimbări majore în viața ei, după ce s-a separat definitiv, inclusiv în afaceri, de fostul său soț, Cristi Borcea. Mihaela s-a confruntat cu probleme de sănătate, informații pe care le-a ținut doar pentru ea. Însă, de atunci, a reușit să slăbească zece kilograme în câteva luni și să își schimbe complet stilul de viață.

Deși după divorțul de Cristi Borcea, ambii și-au refăcut viața, Mihaela Borcea a continuat să se ocupe ani la rând de afacerile acestuia. Vară de vară, ea era prezentă pe litoral, unde conducea hotelul deținut de fostul soț. Totuși, stresul și faptul că s-a pus pe locul secund i-au provocat mari probleme de sănătate.

„În ianuarie, analizele nu mi-au ieșit prea bine. Stresul a atins cote maxime până atunci”, a mărturisit aceasta pentru cancan.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Anul acesta e o nouă Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat”

Separarea definitivă în afaceri de Cristi Borcea a reprezentat pentru Mihaela o eliberare. Acum, la câteva luni distanță, ea trăiește o nouă viață, concentrându-se mai mult pe propria persoană. A reușit să slăbească zece kilograme și și-a schimbat prioritățile. Deși nu a renunțat definitiv la afaceri, acestea nu mai ocupă tot timpul său. În prezent, principala sa activitate de business este hotelul pe care îl deține în Botoșani. Ca un nou hobby, Mihaela a descoperit pasiunea pentru grădinărit.

Recomandări Steagul Federației Ruse, arborat în multe localități din Bulgaria. Localnic: „Ne-au invadat în ultimii ani”. Sute de mii de ruși au cumpărat proprietăți în țara vecină

„Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum. Acum mă ocup de mine. Am slăbit deja vreo zece kilograme. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o nouă Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. La sală am început să merg constant din februarie. Când vrei să te ocupi de tine, nu mai poți face afaceri. Mai am și acum, dar mult mai ușor”, a mai spus aceasta.

„Până acum, plecam la mare, veneam acasă doar să-mi schimb bagajele”

Și a continuat: „Mai am încă hotelul de la Botoșani. E închiriat oricum, unor copii foarte serioși. Ei se ocupă de management.

Mi-am făcut și grădina, acasă. Mă ocup de procuratul răsadurilor. Mâncăm aproape bio. Mai cumpăr și de la piață. Culegem cireșe în fiecare zi. Cea mai mare satisfacție e când îți iei de la tine din pom. Parcă și florile sunt mai vesele că am revenit în mijlocul lor. Până acum, plecam la mare, veneam acasă doar să-mi schimb bagajele”.

„N-am nicio intervenție estetică chirurgicală și momentan nu am de gând”

Mihaela Borcea a declarat că nu a apelat până în prezent la intervenții estetice chirurgicale și nici nu are de gând să facă acest pas prea curând.

Recomandări Câteva principii pentru investiții eficiente. Cum investești inteligent la bursă

„N-am nicio intervenție estetică chirurgicală și momentan nu am de gând. Fac tratamentele acasă, cele pe care le făceam când aveam salon. Acum acolo e o clinică medicală, spațiul e închiriat”, a spus fosta soție a lui Cristi Borcea.

Urmărește-ne pe Google News